La víctima de la tortura de un militar en Lara contó su testimonio

Hermis José Rivero Álvarez contó en un video cómo casi muere de asfixia luego de que un sargento retirado de la GNB le puso una bolsa en la cabeza.

Rivero denunció el hecho formalmente ante el Ministerio Público del estado Lara este miércoles, tres días después de que casi muere a manos del militar retirado Yesim Linarez, quien lo culpó de robarle un reproductor de radio y otros artículos. La agresión quedó registrada en un video hecho por la esposa del victimario, Luz Celeste Almao Carrera, quien fue detenida junto con él.

“Él me dice: ‘Tú eres un maldito ladrón, tú has ido preso’. Y la señora todavía estaba grabando. Yo le dije: ‘Le voy a hablar claro, con mi verdad, yo sí fui mala conducta, pero en mis viejos tiempos’. No entiendo por qué me están culpando de una cosa que yo no hice”, relató Rivero, reseñó El Nacional.

Para poder introducir la denuncia, Rivero y su familia tuvieron que viajar cuatro horas a Barquisimeto porque en Siquisique, lugar de los hechos, no hay instituciones que se encarguen de este tipo de denuncias.

“Y me dijo: ‘Tú eres un ladrón y te voy a matar’. Yo le dije que no entendía por qué me quería tratar así, yo tengo una niña pequeña, tengo a mi mamá, ya mi mamá sufrió cuando estuve en la cárcel. Pero él comenzó a golpearme”, continúa el joven.

“Pensé: me mató, ¿qué voy a hacer? Me puso la bolsa de plástico”, agregó.

