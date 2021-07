El presidente de Túnez asegura que no quiere ser dictador

Entornointeligente.com / Túnez, 30 jul (Sputnik).- El presidente tunecino, Kais Saied, aseguró en una charla con periodistas extranjeros que no busca ser dictador y que su polémica decisión de cesar al primer ministro y suspender al Parlamento se ajusta a la Constitución. La transcripción de la entrevista fue difundida este viernes por la oficina de la Presidencia. «Lo que se ha hecho, se ha hecho en virtud y no en violación de la Constitución. Conozco muy bien el texto constitucional, lo respeto, lo he enseñado y no voy a ser dictador después de todo ese tiempo, como dicen algunos», declaró el mandatario. Las recientes medidas, afirmó, se tomaron «en defensa de la Constitución» ante las acciones de algunos miembros del Parlamento que estaban «malversando» fondos públicos. «Son medidas extraordinarias a las que recurren todos los Estados (…) Ellos (diputados) son una dictadura invisible, han saqueado cientos de miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo tunecino», aseveró Saied. El domingo varias ciudades de Túnez se convirtieron en escenario de protestas que exigían la salida del Gobierno y la disolución del Parlamento. Los manifestantes también atacaron varias oficinas del partido islamista Ennahda que ostenta la mayoría en el Legislativo. Tras esas manifestaciones, el presidente tunecino destituyó al primer ministro, Hichem Mechichi, congeló el funcionamiento del Parlamento por 30 días y levantó la inmunidad de los legisladores, medidas que provocaron una nueva ola de protestas, esta vez de los partidarios de Ennahda. El lunes, el presidente Saied decretó un toque de queda de 10 horas hasta el 27 de agosto, aunque este viernes redujo su horario a la mitad. Por su parte, el jefe del Parlamento y líder del Ennahda, Rached Ghannouchi, acusó al mandatario de efectuar un «golpe de Estado» y atentar contra la Constitución. (Sputnik)

LINK ORIGINAL: El Pais

