Duvall vuelve a Bravos en canje con Marlins

Entornointeligente.com / Los Bravos anunciaron que han adquirido al jardinero Adam Duvall desde los Marlins, por el receptor Alex Jackson.

En 90 partidos por Miami este año, Duvall lleva 22 jonrones y OPS de .755, además de 68 empujadas.

Del 2018 al 2020, Duvall tuvo línea ofensiva de .231/.290/.488 en 131 partidos por los Bravos, tras ser adquirido en la fecha límite de cambios por Atlanta desde Cincinnati.

De su parte, Jackson bateó de 43-3 (.070) en 19 encuentros por los Bravos esta temporada.

