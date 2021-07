Complejidad de nuestro ser

Entornointeligente.com / No hay nada más difícil que descifrar el origen de las acciones humanas, pues la volubilidad es lo único que tienen en común. Nuestras acciones son cambiantes y diferentes día a día. Nos vemos y sentimos diariamente de otra forma, porque en efecto, cada día cambiamos. Ninguna actitud nuestra es permanente. Todas las contradicciones se encuentran en nosotros mismos. Los seres humanos somos capaces de realizar acciones sobresalientes de bien, así como incurrir en conductas negativas, nadie es perfecto, en general, todos los seres humanos somos iguales.

Somos indescifrables, porque cada día somos en parte, un ser diferente y nuevo. Nuestras opiniones cambian, nuestros estados de ánimo también, nuestras sensaciones, emociones y pensamientos, se modifican de forma incesante y cambian con gran celeridad, todos son diferentes hoy de ayer y serán diferentes mañanas. Somos multi-polares. Nuestros cambios internos son constantes, incluso a nivel físico, pues en el transcurso de un año casi todas nuestras células habrán muerto para ser substituidas por otras nuevas. Lo único constante en nosotros es el cambio. ¡Y cómo tememos las personas a los cambios!

Los cambios se dan para bien o para mal. Entre más rápido nos adaptemos a ellos seguiremos fluyendo en el río de la vida con mayor facilidad. La vida es muy voluble, y en cualquier momento las circunstancias pueden variar. De tal forma que un día estás arriba y al siguiente abajo. Un día estás contento y al otro triste. Un día sano y al otro enfermo. Un día fuerte y al otro débil. Un día rico y al otro pobre. Un día puedes ser amoroso y otro despreciativo, un día puedes ser profundo y otro superficial, un día puedes ser humilde y otro presuntuoso, un día puedes pensar en el bien y otro pensar en el mal.

Un día mostramos una faceta y otro día otra, pero todo es uno mismo, por ello, un día puedes ser valiente y otro cobarde. Nuestro carácter también es tornadizo. Los cambios forman parte de la ruleta de la vida, nunca sabes a quién le van a tocar y de qué manera.

En cuanto a nuestro espíritu, también tiene altas y bajas, este también cambia. Si le ponemos atención y lo vamos ayudando a superarse, evoluciona. Si lo descuidamos o menospreciamos, se estanca y parece desaparecer de nuestra vida.

Por todo esto, imagínate que complicado debe ser para nuestros semejantes el comprendernos, si podemos cambiar de parecer de un día para otro, si nuestras emociones varían de acuerdo a las circunstancias, si en ocasiones no alcanzamos a clarificar por nosotros mismos nuestras sensaciones de bienestar o malestar, si nuestros pensamientos saltan de un tema a otro causándonos desconcierto a nosotros mismos. Y lo más importante, si nuestra salud puede verse afectada de un momento a otro.

La conclusión es que sólo puedo definirme por lo que hoy soy, ya que mañana seré un ser nuevo.

No hay nada ni nadie que no cambie, y sin embargo juzgamos los actos de los demás con extrema rigidez y severa inflexibilidad. La invitación es a ser más pacientes, pues todos ellos van cargando el mismo equipaje que nosotros, aunque no lo sepan.

