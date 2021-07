90% efectos adversos en adolescentes vacunados son leves, según CDC

Entornointeligente.com / ¿Son suficientes las vacunas para proteger de variantes? 0:53 (CNN) — Entre los millones de adolescentes que han recibido la vacuna contra el coronavirus de Pfizer/BioNTech, nuevos datos muestran que la mayoría de los que han informado de efectos adversos experimentaron problemas leves, y la afección cardíaca miocarditis figuraba entre el 4,3% de todos los informes.

Los datos publicados el viernes por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingés) de EE.UU. revelan que, entre los 8,9 millones de adolescentes vacunados entre diciembre y julio, se recibieron informes de efectos adversos de aproximadamente 1 de cada 1.000 vacunas. En total, 8.383 o el 90,7% de los informes fueron por eventos no graves y el 9,3% por eventos graves, incluyendo la muerte. No se determinó que ningún informe de muerte fuera resultado de una miocarditis.

Según el informe, entre las notificaciones graves las más frecuentes fueron el dolor torácico, con un 56,4%; el aumento de la troponina, que puede indicar un problema cardíaco, con un 41,7%; y la miocarditis, o inflamación del músculo cardíaco, con un 40,3%.

A partir de junio, aparecieron casos de miocarditis entre jóvenes después de recibir la vacuna, principalmente entre varones. Ese mismo mes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. añadió una advertencia a las hojas informativas de las vacunas contra el coronavirus de Moderna y Pfizer/BioNTech.

Se recibieron informes de efectos adversos de aproximadamente 1 de cada 1.000 vacunas.

Los efectos más comunes Los investigadores de los CDC escribieron en los nuevos datos que, hasta el 16 de julio, el Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas del gobierno federal, o VAERS (por sus siglas en inglés), recibió 9.246 informes entre jóvenes de 12 a 17 años después de recibir la vacuna de Pfizer/BioNTech, de unos 8,9 millones de adolescentes vacunados. El sistema de vigilancia del VAERS depende de que las personas envíen informes y podría no ser generalizable a toda la población vacunada. Las afecciones más comunes que se notificaron fueron mareos, pérdida temporal de la conciencia y dolor de cabeza.

“Los hallazgos resumidos en este informe son coherentes con los datos de seguridad observados en los ensayos de preautorización de Pfizer-BioNTech tras la vacunación entre personas de 12 a 25 años, con la excepción de la miocarditis, un acontecimiento adverso grave detectado en el control de seguridad posterior a la autorización”, escribieron los investigadores de los CDC en el informe.

“Las reacciones locales y sistémicas después de la vacunación con la vacuna Pfizer-BioNTech fueron notificadas con frecuencia por adolescentes de 12 a 17 años a los sistemas de vigilancia de la seguridad de las vacunas de EE.UU., especialmente después de la dosis 2”, escribieron los investigadores. “Una pequeña proporción de estas reacciones son consistentes con la miocarditis”.

Source link

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com