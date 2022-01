Sismo de magnitud 4.3 se registró esta mañana en Cañete, al sur de Lima

Entornointeligente.com / Puedes leer: IGP: ¿cuál es la diferencia entre temblor, sismo o terremoto? Precisa que el epicentro de este movimiento telúrico se ubicó a 38 kilómetros al suroeste de Chilca y a una profundidad de 31 kilómetros. IGP/CENSIS/RS 2022-0063 Fecha y Hora Local: 30/01/2022 09:06:06 Magnitud: 4.3 Profundidad: 31km Latitud: -12.76 Longitud: -76.98 Intensidad: III Chilca Referencia: 38 km al SO de Chilca, Cañete – Lima

— Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 30, 2022 Hasta el momento, las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado daños personales o materiales a causa del sismo. Perú es sacudido periódicamente por movimientos sísmicos debido a que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico. De hecho Lima es la zona del país donde se ha acumulado la mayor cantidad de energía sísmica que, solo se liberará, con un sismo de magnitud superior a 8, según señalan los especialistas. Al respecto, Hernando Tavera, jefe del IGP, precisó que en la costa central del Perú, que incluye a Lima, se está acumulando deformación desde hace más de 275 años. Puedes leer: IGP: “Los sismos no han cambiado, Lima ha crecido de manera desordenada” Según comentó a la agencia Andina , no solo la costa de Lima sufriría sismos de gran tamaño sino que también están en riesgo Ancash, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. “Somos un país altamente sísmico, y tenemos que entender que los sismo no entienden de pandemia, simplemente ocurre cuando tienen que ocurrir, y tenemos que estar siempre preparados”, manifestó. Frente a un sismo Ante un sismo, el IGP y Defensa Civil recomiendan ubicarte en las zonas seguras internas, verificando que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos. Practica agacharte, cubrirte o sujetarte para prepararte ante grandes sismos. Si no podemos agacharnos, bajemos lo más que podamos y mantengámonos lejos de ventanas u objetos que nos puedan caer encima. Protejamos nuestra cabeza y cuello con los brazos. Además, revisa con toda tu familia los artículos de sus mochilas para emergencias. Si no las tienen, prepárenlas de acuerdo con sus necesidades. Más en Andina: Conoce cómo preparar la mochila de emergencia para enfrentar un sismo ?? https://t.co/ZZUAhDiWWl ?? Debe contener alimentos de primera necesidad, elementos de bioseguridad, entre otros. pic.twitter.com/jgTnsmT8H1

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) November 28, 2021 (FIN) LIT Publicado: 30/1/2022 Loading…

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com