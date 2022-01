Livre consegue eleger um deputado novamente

Entornointeligente.com / Com aquele que é o melhor resultado de sempre do partido numas eleições, Rui Tavares conseguiu ser eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.

Já perto da meia-noite, com os resultados praticamente fechados, Rui Tavares falou a quem estava presente na Casa do Alentejo. “É bom comemorar o oitavo aniversário do Livre (celebrado a 31 de janeiro) com a eleição para a Assembleia da República”, começou por dizer, acrescentando que o partido entra “na Assembleia para ficar”.

Segundo o líder do Livre, o partido “é o primeiro partido de esquerda nova, isto é, que não tem bases no 25 de abril a ser eleito para a Assembleia”, pedindo às pessoas que se reveem na ideologia do partido para se aliarem ao Livre, para que no futuro sejam mais os deputados a serem eleitos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever No final, Rui Tavares não esqueceu quem trabalhou durante toda a campanha. Por isso, chamou os cabeças de lista presentes na sala, os diretores de campanha e os “funcionários do partido, que se contam pelos dedos de uma mão”, deixando palavras de apreço a cada um.

[email protected]

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com