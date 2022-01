IL: O “fenómeno político” consegue eleger seis deputados

Entornointeligente.com / Com “uma palavra de agradecimento a todos, aos liberais e aos simpatizantes que votaram em nós”. Foi assim que o líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, começou o discurso de rescaldo eleitoral.

Na segunda vez em que concorreu a umas eleições legislativas, o partido, fundado em 2017, consegue agora eleger um grupo parlamentar depois de em 2019 ter tido um deputado único. “A Iniciativa Liberal é um fenómeno político”, disse Cotrim Figueiredo, considerando ser “possível dar esperança aos portugueses”.

Para o líder da Iniciativa Liberal, este resultado mostra “que é possível ser coerente, claro e ganhar votos sem se ser populista e extremista” e isso é, segundo Cotrim Figueiredo, “uma vitória da nossa democracia”.

Subscrever De acordo com o líder liberal, estes resultados eleitorais mostram que só houve dois partidos a cumprir os objetivos a que se propuseram: o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Confessando já ter falado com António Costa, Cotrim Figueiredo disse que prometeu ao líder socialista que “pode contar com a oposição” do partido.

Durante o discurso, não foram deixados de lado os compromissos para a legislatura que agora começa. “O grupo parlamentar da Iniciativa Liberal fará uma oposição firme, constante e estável ao socialismo”, prometeu.

Pelo meio de muitos aplausos dos apoiantes que estavam na sala, João Cotrim Figueiredo disse que a principal missão do partido começa agora e é, no fundo, “treinar todos os dias para mostrar que o liberalismo funciona” em Portugal.

