De 19 para cinco. Foi assim que o BE saiu das legislativas

O impacto começou logo ao início da noite: as primeiras projeções apontavam para uma derrota do Bloco de Esquerda (BE) em toda a linha. De 19 deputados eleitos, quer em 2019 quer em 2015, o partido passou para apenas cinco.

Numa primeira reação aos resultados, foi o líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, a dar a cara e pediu, desde logo, “cautela” face às projeções. Apesar do apelo, o avançar das horas não trouxe notícias animadoras.

Passava pouco das 22h30 quando Catarina Martins falou a quem a esperava no Cineteatro Capitólio, em Lisboa. “Este é um mau resultado”, começou por admitir.

Subscrever “A estratégia do PS, de criar uma crise artificial para ter uma maioria absoluta foi, ao que tudo indica, bem-sucedida”, considerou Catarina Martins.

Na declaração, a coordenadora do BE disse também que este “é um mau resultado pelo resultado que o Chega e a extrema-direita tiveram”, atirando que “cada deputado racista no parlamento é um deputado a mais” e que, por isso, o BE vai fazer de tudo para combater o partido liderado por André Ventura.

Quando questionada sobre se este resultado nas eleições põe em causa a sua liderança, Catarina Martins referiu que “o BE tomará as suas decisões e a direção cá estará para cumprir aquilo a que se propôs”.

A responsável disse ainda que o BE não se sente responsável pelo chumbo do Orçamento do Estado (OE) e, por consequência, da vitória do PS. Catarina Martins foi clara: “Chumbámos o OE porque agravava a situação das pessoas, é preciso ser exigente quando há pessoas que vivem cada vez pior”, concluiu.

