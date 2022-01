Entornointeligente.com / Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit lore dunt giam, seniscilit partes non niscilit partes non Lumes quatue min utat ex er se el ut luptat dit lore dunt ipit En el 2020 ocurrieron 25,151 defunciones de residentes en Panamá, 5,102 más que el año anterior (25.4%), resultando una tasa bruta de mortalidad de 5.9 por cada 1,000 habitantes. En cuanto a las muertes por sexo, se observó que el 58.6% (14,729) correspondieron a hombres y 41.4% (10,422) a mujeres.

De las defunciones registradas para el 2020, el 94.7% se debieron a enfermedades y problemas relacionados con la salud, y de estas el SARS-COV2 (covid-19) fue la primera causa de muerte.

En tanto, el 5.3% de las defunciones fueron por causas externas, principalmente, las agresiones (homicidios), los accidentes de transporte terrestre y los ahogamientos y sumersiones accidentales; de igual manera, hubo un leve descenso en las defunciones por estas causas (1,322) con relación al 2019, donde se registraron 1,431; los accidentes de tránsito por su parte, bajaron de 371 a 210 en el 2020, un 43.4 % menos que el año anterior.

De acuerdo con la Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, el 19.2% de las defunciones fueron causadas por la nueva enfermedad SARS COV 2 (covid-19), seguida por tumores (neoplasias) malignos con el 13.5%, posteriormente, las enfermedades isquémicas del corazón con 8.0%, la diabetes mellitus con 7.2% y las enfermedades cerebrovasculares con el 7.0%.

Covid-19 fue la primera causa de muerte en 2020, significó 19.2% de todas las defunciones En el año del 2020, las autoridades de Salud de Panamá contabilizaron 4,835 muertes por causa de la covid-19, 3,392 por tumores malignos, 2,018 enfermedades isquémicas del corazón, 1,820 diabetes mellitus, 1,767 enfermedades cerebrovasculares.

Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, publicadas esta semana, las cifras de covid-19, corresponden a todas las muertes informadas y las no informadas al sistema de vigilancia epidemiológica del Minsa.

De las defunciones registradas para el 2020, el 59.2% de ellas ocurrieron en una instalación de salud, mientras que el 40.8% fue en otro lugar (en casa, calle, trabajo, playa, trayecto al hospital, entre otros).

En tanto, las defunciones con certificación médica fueron de 97.4%, y escasamente, el 2.6% no obtuvo dicha certificación; siendo estas las captadas por los Registradores, Auxiliares de las diversas provincias y comarcas indígenas, áreas de difícil acceso o aquellas ocurridas en lugares que no cuentan con una instalación de salud cercana. Por otro lado, de las defunciones certificadas, el 10.3 % representaron las defunciones médico legales.

Covid-19 fue la primera causa de muerte en 2020, significó 19.2% de todas las defunciones Las defunciones ocurridas a nivel nacional, el 67.2% de ellas reflejaron el mayor porcentaje en las provincias de Panamá con 40.9%, seguida de Panamá Oeste con 14.2% y Chiriquí con 12.1%, las más bajas se registraron en la provincia de Darién con 0.9%, la Comarca Kuna Yala con 0.8% y la Comarca Emberá con un 0.2% igual al año anterior:

El informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa) relacionado con la situación de la covid-19 en el país, publicado el jueves 27 de enero, revela que un aproximado del 90% de los fallecidos a consecuencia del virus desde inicio de la estrategia de vacunación en enero de 2021 hasta la fecha no estaban vacunados contra el coronavirus. Todo el 2020 Panamá contaba con una vacuna para combatir a la covid-19.

En el caso de los pacientes hospitalizados en sala y UCI, el 87.7% no tiene esquema completo de vacunación contra el 12.3% que sí cuenta con la vacunación completa, de acuerdo con el informe de la tercera semana epidemiológica.

Muertes infantiles

Para el 2020, la tasa de mortalidad infantil tuvo un descenso significativo de 3.6 en comparación al 2019; se reflejó un aumento en la provincia de Los Santos con 12.9, sin embargo, en el resto de las provincias y comarcas tuvieron un descenso, la más baja fue en la Comarca Kuna Yala con 2.9 y las provincias de Veraguas con 8.1 y Panamá Oeste

con 9.8.

En cuanto a las tasas de mortalidad neonatal, se pudo observar que estas fueron más elevadas en las provincias de Los Santos con 10.3, Colón 9.3 y Darién 9.2 y las más bajas se presentaron en la Comarca Kuna Yala 1.4, la provincia de Veraguas con 4.1 y la Comarca Ngäbe Buglé con 5.8.

En la provincia de Bocas del Toro, la tasa posneonatal fue de 10.0, en la Comarca Emberá 6.7 y la provincia de Darién con 6.4. Por su parte, las tasas más bajas fueron en la Comarca Kuna Yala con 1.4 y las provincias de Colón y Los Santos, ambas con 2.6. No obstante, las defunciones neonatales presentaron un incremento ante las postneonatales.

La Organización Mundial de la Salud destaca que la pandemia de covid-19 supone una importante amenaza para la salud y el bienestar de la población a nivel mundial y obstaculiza los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros programas ligados a la agencia.

El coronavirus afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, y corren mayor riesgo de contraerlo quienes viven en entornos superpoblados. Además, el estudio apunta que la falta de desglose de los datos favorece la desigualdad de los resultados sanitarios, ya que solo el 51% de los países incluyen datos desglosados en sus informes estadísticos nacionales.

Así, con un 90% de países que reportan interrupciones en los servicios de salud esenciales y un 3% de los hogares que gastaron más del 25% de su presupuesto en atención sanitaria en 2015, la cobertura sanitaria universal corre mayor riesgo de quedarse rezagada.

