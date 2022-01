Cinco exfoliantes corporales low cost que dejan la piel ultra suave y preparada para la hidratación

Entornointeligente.com / Durante el invierno, el cuidado corporal solemos dejarlo un poquito más de lado , la pereza y el frío no son grandes aliados, pero si hay un producto que olvidamos por completo, ese es el exfoliante ; y la verdad que es una pena, porque pocos productos la dejanla piel tan suave y preparada para recibir una buena crema corporal.

En Trendencias Rutina facial completa low cost con productos de The Inkey List Sinceramente, yo soy de esas personas que no pueden pasar sin un exfoliante para el cuerpo, me parece que cambian tanto el aspecto de la piel que siempre tengo uno en la ducha esperándome . Y precisamente por eso, me encanta indagar e ir probando nuevas opciones , como las cinco que os traigo hoy , que además tienen un precio más asequible.

– Baltic Home Spa Exfoliante Ziaja , este exfoliante contiene gránulos de tamaño grande que exfolian de manera eficaz sin dañar la piel. Su fórmula con glicerina hace que el producto se sienta más cremoso, y a la vez la piel quede suave y flexible gracias a la hidratación que aporta. Contiene una fragancia suave y agradable. Precio 7,44 euros .

PVP en Primor 7,44€ Hoy en Amazon por 7,49€ Exfoliante Corporal con Vitamina C Glow Revolution , una de las cosas que más pierda la piel durante el invierno es la luminosidad, por ello no hay como un exfoliante que contenga Vit C para recuperarla. Este contiene una mezcla de ácido salicílico, alfa hidroxiácidos y Vit C que aportan un extra de luz y logran unificar el tono. Además de los exfoliantes químicos, también contiene polvos de arroz y semillas de albaricoque para una exfoliación física. Precio 9,45 euros .

PVP en Primor 9,40€ PVP en Lookfantastic 9,45€ PVP en Asos 9,99€ – Oblepikha Peeling Corporal Exfoliante de Natura Siberica , otro exfoliante que merece la pena para renovar la piel y purificarla, es este que contiene aceite de Altái para nutrir profundamente, salvia que desintoxia y miel de trigo sarraceno que aporta firmeza a la piel. Precio 5,95

PVP en Primor 5,95€ Hoy en Amazon por 6,67€ – SOAP & GLORY Exfoliante Corporal Buff And Ready , para quienes quieran un exfoliante divertido y delicioso esta opción es perfecta. Contiene una mezlca de ingredientes como el extracto de té verde, cáscara de coco exfoliante y pequeñas cuentas de jojoba , que dejan la piel suave, sin rugosidades y con un bonito brillo. Precio 6,46 euros .

PVP en Primor 6,46€ PVP en Perfume´s Club 6,46€ Hoy en Amazon por 8,52€ – Bath Therapy Invigo Exfoliante Corporal Biotherm , con este exfoliante se logra un resultado muy fresco, está formulado con polvo de argán que limpia la piel y elimina las células muertas, extractos de menta, jengibre y jazmín para un resultado energizante y tonificante; y la piel adquiere un suave aroma a fresco. Precio 12,15 euros .

