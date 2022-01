Apesar de adiamento de desfiles na Sapucaí, blocos e escolas aderem a ampla agenda de eventos fechados no carnaval

Entornointeligente.com / RIO — No feriado de carnaval, o silêncio deve imperar só mesmo na Sapucaí e (espera-se) nas avenidas que são palcos dos desfiles de blocos. Porque, nos principais espaços de eventos fechados da cidade, a folia vai ecoar alto e em ritmos diversos: do samba e da marchinha ao sertanejo, ao piseiro e às batidas eletrônicas. Por enquanto, sem novas restrições a essas festas — e apesar da explosão de casos da variante Ômicron do coronavírus —, não são só mantidas as programações planejadas antes de a prefeitura do Rio decidir adiar o espetáculo do Sambódromo e, por ora, cancelar os cortejos de rua. Há também novas agendas, inclusive das escolas de samba e dos blocos. É promessa de não deixar a data passar em branco, o que, no entanto, gera preocupação de especialistas em Saúde.

Uma busca em três das principais plataformas de venda de ingressos mostra que, de 25 de fevereiro a 1º de março, e no fim de semana pós-carnaval, o catálogo de opções é amplo. Entre os blocos que farão eventos indoor , o Chora Me Liga, por exemplo, vai ao Hipódromo da Gávea. Neste fim de semana, cortejos que compõem a Liga Zé Pereira decidem se terão uma programação coletiva, com a sede do Cordão da Bola Preta como QG. Vários blocos também são atrações do Festival Auê, no Armazém da Utopia, na Zona Portuária.

Num line-up para seis dias de evento, Minha Luz É de Led e Amigos da Onça são alguns dos que se apresentam ao lado de artistas de peso, como Alceu Valença e Duda Beat, além de DJs de festas da noite carioca. Uma das organizadoras do Auê, Juliana Schultz, garante que todos os protocolos sanitários serão cumpridos.

— Antes, fazíamos o festival num espaço menor. Desta vez, acontecerá numa área de cinco mil metros quadrados e capacidade para dez mil pessoas. Mas vamos manter um público entre 5 mil e 6 mil pessoas. Vamos, claro, cobrar o passaporte da vacina. E, nesta segunda-feira, iniciaremos uma campanha para que aqueles que nos enviarem o comprovante da terceira dose recebam um código para comprar o ingresso com desconto — diz Juliana.

Festa eletrônica O Reinado de Momo tampouco deixará de ter o paticumbum das baterias das escolas de samba. Algumas planejam eventos nas quadras durante o feriado, embora elas só desfilem na Sapucaí em abril. A Viradouro é uma delas: fará um grito de carnaval em 26 de fevereiro, fechado aos componentes das alas de comunidade. Já a Mangueira promete um viradão nos cinco dias de folia.

Será um carnaval também eletrônico, para adeptos de todos os estilos. Haverá pool parties e raves com os DJs do tribal, festa techno e até músicas dos anos 1920 remixadas. Já o funk terá lugar na Marina da Glória, e o rap e o hip-hop, no Clube da Aeronáutica. Enquanto que, no Alto Vidigal, o pagode ditará o ritmo.

Nas paradas de sucesso. O Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, palco do Carnaval das Artes, que receberá durante dois dias atrações como Barões da Pisadinha, Luan Santana e Wesley Safadão Foto: Domingos Peixoto/Agência O Globo No Parque dos Atletas, na Barra, acontecerá o Carnaval das Artes, que em dois dias reunirá artistas dos mais tocados no país atualmente, como Barões da Pisadinha, Luan Santana e Wesley Safadão. Perto dali, o Riocentro será o destino da público do CarnaRildy, em quatro dias de eventos com cantores que arrastam multidões, como Anitta, Thiaguinho, Maiara e Maraísa, Ludmilla e Pedro Sampaio.

CEO da Fábrica, uma das empresas que realizam o evento, Renan Coelho diz que os anúncios recentes da prefeitura não prejudicaram os preparativos do CarnaRildy, que ampliou sua mão de obra contratada para garantir o cumprimento das medidas sanitárias, como a exigência do passaporte da vacina.

— Num evento dessa magnitude, estamos alinhados com todos os órgãos, não só os sanitários — diz ele.

