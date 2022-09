30 Histórias de Hernán Porras Molina que o convidam a escrever

Entornointeligente.com /

Hernán Porras Molina (@misterconsciencia), director de Entorno Inteligente e Venmedios, publicou recentemente a sua obra 30 Cuentos: técnicas para escribir un libro, uma compilação de histórias criadas durante a sua participação no curso de Escrita Criativa, ministrado pelo escritor José Manuel Peláez, durante a quarentena pela covid-19.

Histórias que vão desde o fantástico ao anedótico, com o objectivo de estimular outros a descobrirem a sua capacidade criativa, de encorajar outros a construírem os seus próprios contos.

«Se apenas uma pessoa, ao ler o meu livro, se inspirar e começar a escrever, sentir-me-ei satisfeito. 30 Histórias’ não se trata de aprender a escrever, é um livro para começar», confessa Hernán, que sempre teve o desejo de contar histórias acumuladas ao longo da sua vida.

«A ideia do livro é que me acompanhe na minha viagem como escritor amador e, com cada história, perceberá as mudanças no meu tratamento da linguagem, personagens, diálogo e estrutura narrativa, graças às notas e comentários do curso de Escrita Criativa que fiz com o Professor José Manuel Peláez.

«Amuleto dorado», «Estimado señor covid-19», «El virus de la Luna», «El Rey de Tucupido», «Nauseabundo» e «El bipolar» são algumas das histórias inéditas de Hernán Porras Molina que compõem este livro, disponíveis na Amazon em formatos Kindle, capa mole e capa dura.

«30 cuentos é o meu primeiro bebé literário e, nesse sentido, trabalho nele todos os dias. Com cada história, criamos novas formas de vida e podemos fazer voar a nossa imaginação, misturando situações fantásticas com experiências da vida real».

Finalmente, Hernán Porras Molina mostra a sua intenção de deixar uma marca positiva com esta compilação variada, afirmando «é importante recuperar a leitura de livros, não podemos continuar a ser pessoas que só lêem legendas de filmes, notícias da Internet ou tweets». Em conclusão, Hernán procura fazer a sua parte para contribuir para este propósito.

