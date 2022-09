3 venezolanos entre nominados al Premio Roberto Clemente

Entornointeligente.com /

Major League Baseball anunció este jueves los finalistas que optarán por el Premio Roberto Clemente en su edición 2022 en donde figuran tres latinos, todos venezolanos, entre los 30 candidatos, uno por cada equipo.

El inicialista Miguel Cabrera , de los Detroit Tigers , el intermedista José Altuve , de los Houston Astros , y el lanzador Pablo López de los Miami Marlins , son los representantes latinoamericanos.

Cabrera es ampliamente reconocido en la comunidad por su Fundación Miguel Cabrera, una organización benéfica fundada en la creencia de Miguel de que podemos lograr grandes cosas cuando trabajamos duro, soñamos en grande y ayudamos a los demás. Más allá de las donaciones personales y las subvenciones y becas de caridad, Miguel es extremadamente generoso con su tiempo, especialmente cuando se trata de niños enfermos o con discapacidades.

Nominados al Premio Roberto Clemente 2022 Equipo Jugador Arizona Josh Rojas* Atlanta Tyler Matzek* Baltimore Dillon Tate* Boston Jake Diekman* Chicago Jason Heyward Chicago Liam Hendriks Cincinnati Joey Votto Cleveland Triston McKenzie* Colorado Kyle Freeland* Detroit Miguel Cabrera Houston José Altuve Kansas City Nicky López* LA Angels Jared Walsh* LA Dodgers Justin Turner Miami Pablo López* Milwaukee Brent Suter Minnesota Byron Buxton* NY Mets James McCann* NY Yankees José Treviño Oakland Tony Kemp Filadelfia Kyle Gibson Pittsburgh David Bednar* San Diego Craig Stammen* San Francisco Brandon Crawford Seattle Marco Gonzales* San Luis Paul Goldschmidt Tampa Bay Brandon Lowe* Texas Taylor Hearn* Toronto Bo Bichette Washington Josh Bell *Nominado por Primera Vez Por su parte, Altuve, durante los últimos años, se ha asociado con varios compañeros de equipo para organizar «Team Up at Tootsies», un evento de caridad que ha recaudado dólares para la Fundación José Altuve, refugios de animales y organizaciones benéficas para niños. José también estuvo activo durante la pandemia cuando se asoció con la Fundación Astros para proporcionar 60,000 comidas a Kid’s Meals, Inc. para apoyar a los niños necesitados.

A lo largo de los años, José también ha realizado varias visitas a niños que luchan contra enfermedades graves y ha apoyado varios esfuerzos caritativos en su natal Venezuela.

Mientras López apoya los esfuerzos de recaudación de fondos de la Fundación Miami Marlins brindando su tiempo y talento para paquetes de subasta únicos, como una lección de lanzamiento de 30 minutos en el bullpen en el parque LoanDepot para un joven. Estas experiencias únicas en la vida construyen recuerdos para toda la vida de los fanáticos y al mismo tiempo recaudan fondos para apoyar la programación de la Fundación Miami Marlins.

Los 30 nominados de cada equipo para el Premio Roberto Clemente son algunos de los jugadores más filantrópicos y humanitarios en el juego, incluyendo 16 nominados por primera vez. El Premio Roberto Clemente reconoce cada año al jugador de las Mayores que mejor representa al juego de béisbol por medio de un carácter extraordinario, compromiso a la comunidad, más aportes filantrópicos y positivos dentro y fuera del terreno.

Selecciones Editoriales MLB aprueba un amplio conjunto de cambios en reglas 3h Jeff Passan | ESPN ¿Quién ganará la División Central LA? Ejecutivos rivales analizan esta carrera entre tres contendientes 4h Jesse Rogers | ESPN Wainwright y Molina empatan récord MLB para compañeros batería 1d Associated Press 2 Relacionado Como parte del programa, cada Club anualmente nomina a un jugador para consideración para el Premio en tributo a los logros y carácter de Clemente. La lista de nominados incluye jugadores con diversas actividades comunitarias y filantrópicas que se enfocan en causas importantes, como apoyar a niños y comunidades desfavorecidos en los Estados Unidos y en todo el mundo, apoyar a los afectados por el cáncer y otras enfermedades, defendiendo iniciativas de justicia social, protegiendo el medio ambiente y más.

Los nominados serán reconocidos oficialmente el jueves, 15 de septiembre, el Día de Roberto Clemente. Major League Baseball estableció el Día de Roberto Clemente en 2002 para honrar el legado humanitario del difunto miembro del Salón de la Fama.

Los aficionados pueden votar por el Premio Roberto Clemente vía LasMayores.com/clemente21 . La página contará con los perfiles de cada uno de los nominados y les permitirá a los aficionados votar hasta el final de la temporada miércoles 5 de octubre. El ganador de las votaciones de los aficionados contará como un voto entre los que votan en el panel ilustre. El concepto de reconocer a los jugadores de las Mayores por su trabajo filantrópico fue creado en 1971 como el «Premio del Comisionado». El nombre al reconocimiento fue cambiado al «Premio Roberto Clemente» en 1973 como tributo a Clemente luego de que su fallecimiento el 31 de diciembre de 1972 en un accidente aéreo en ruta a una misión de socorro a las víctimas de un terremoto en Nicaragua.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com