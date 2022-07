3 signos del zodiaco que se sienten tristes por el amor durante el miércoles 20 de julio

Entornointeligente.com /

A veces, podemos ser demasiado duros con nosotros mismos, y cuando se trata de amor y romance, wow, es casi como si no pudiéramos dejar que las cosas sean; necesitamos morar en el pasado, temer el presente y temer el futuro.

Si por alguna razón, no estamos donde queremos estar en nuestras vidas en términos de amor y relación, podemos tener una verdadera fiesta para menospreciarnos a nosotros mismos.

Noticias Relacionadas Esto puede sentirse un poco demasiado intenso durante la Luna en cuadratura con Plutón, ya que este tránsito en particular tiende a jugar en dos ángulos; nos da la impresión de que debería haber ‘más’ en nuestras vidas, y también nos hace pasar tiempo más que suficiente en ese lugar de duda, donde la vivienda se siente como si nunca fuera suficiente.

Hoy, seguimos adelante. Nos vemos tristes, nos sentimos tristes, y no consideramos que este pueda ser otro de esos días, que lo es. En cambio, nos sumergimos de cabeza, listos para hacer contacto con tanta negatividad como podamos.

Si alguna vez hemos roto con alguien que no lo ha hecho, podemos volver a visitar esos recuerdos o al menos el sentimiento que nos produce la ruptura. Es un día de melancolía y un poco de tristeza; no es nada que no podamos superar, ni es algo que vaya a ser ruinoso.

Es simplemente otro día dedicado a vivir la vida de un ser humano que participa en la experiencia de estar vivo.

Los 3 signos del zodiaco que se sienten tristes por el amor durante la luna en cuadratura con Plutón el miércoles 20 de julio de 2022: 1. Virgo (23 de agosto ※ 22 de septiembre)

No tienes que preocuparte por las repercusiones o por llevarlo demasiado lejos, pero tienes que lidiar con el día de hoy y lo que te trae hoy es el tipo de recuerdo que va un poco demasiado lejos. «Ah, los buenos viejos tiempos» puede comenzar como un grato recuerdo que puede hacerte cosquillas, pero si dedicas demasiado tiempo a este grato recuerdo, sabes que abrirá esa trampilla que te llevará al infierno.

Has recorrido este camino antes, y siempre comienza de la misma manera; recuerdos agradables que se agrian y luego se vuelven amargos, pensamientos oscuros que solo sirven para lastimarte. Te haces esto a ti mismo y lo sabes y, sin embargo, durante tránsitos como la Luna en cuadratura con Plutón, que suceden con bastante frecuencia, no puedes evitar «ir allí».

Oh, si tan solo pudieras apreciar los buenos momentos y liberarte de los malos, ya que ya no tienen ningún propósito en tu vida. Has estado aquí antes y probablemente regreses por más hasta que finalmente te des cuenta de que el pasado ya no existe.

2. Libra (23 de septiembre ※ 22 de octubre)

Puede encontrar que hoy no es tan fácil como pensó originalmente. Por lo general, no le gusta navegar por el carril de la memoria, sin embargo, hoy llega un aniversario o algún recordatorio de temporada que lo perturba y exige que lo enfrente. Al enfrentarlo, descubres que todavía no te sientes cómodo con él, y así transcurre el día.

Con la Luna en cuadratura con Plutón, te costará hacer las paces con lo que te perturba y, si cedes, terminarás sintiéndote bastante triste por hechos que ya no existen pero que aún dominan tus emociones. El amor te deprime hoy. Y, desafortunadamente, no tienes que estar soltero para que esto suceda .

Es posible que estés con alguien a quien quieres mucho y, sin embargo, aún no podrás deshacerte del sentimiento negativo que surge con la Luna en cuadratura con Plutón. Apúntalo como otro de esos días; sabes que no durará.

3. Escorpio (23 de octubre ※ 21 de noviembre)

Hay momentos en que los tránsitos de Plutón te sientan muy bien; puedes extraer energía de ellos y usar esa energía con fines creativos. Luego, hay días como hoy, donde la Luna en cuadratura con Plutón redirige esa energía creativa para que la estés poniendo en sentirte mal por ‘todo lo que no tienes’. ‘

Este terrible sentimiento de fracaso que te acompaña hoy gira en torno al amor y la pérdida. Simplemente no puedes acostumbrarte a ciertas cosas, y una de ellas es que te desenamoraste de alguien que creías que era el amor de tu vida.

Cuando esa historia terminó, ya no sentiste lo mismo por ellos, sin embargo, lograste llevar ese recuerdo contigo más allá de su fecha de vencimiento. Te entristece hoy, y es un miedo que tal vez te cueste quitarte de encima. Lo peor es que esperas más y más de ello, creando así futuros escenarios de tristeza para ti. Déjalo ir, Escorpio. Honra el presente. Hónrate a ti mismo.

