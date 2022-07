3 sencillos trucos para eliminar los anuncios de Instagram

Entornointeligente.com /

La publicidad en las redes sociales se está volviendo todavía más invasiva de lo que ya lo era antes. Instagram es una de las aplicaciones en las que posiblemente los usuarios más lo estén notando en los últimos años, sin embargo, existen 3 formas para eliminar los molestos anuncios.

Usa Instagram Lite La app Instagram Lite es una versión oficial que ocupa menos espacio en el móvil y que, además, no cuenta con publicidad. Esta plataforma no tiene todas las funciones de la aplicación que se emplea normalmente, pero sí las más básicas.

A pesar de no disponer de todas las herramientas de Instagram, hay otras ventajas que la versión original no tiene. Los usuarios que se instalen esta opción no verán anuncios , la aplicación les ocupará menos espacio de almacenamiento y su uso no consumirá tantos datos .

Apps de terceros que eliminan anuncios Este método para ahorrarte la publicidad de Instagram permite que los usuarios mantengan la app normal, pero también puede resultar más peligrosa. Hay que tener cuidado con la aplicación que descargamos para eliminar los anuncios y cerciorarse de que no esconde ningún malware.

Una de las que más se habla es Instander, que no se puede descargar desde ninguna tienda de aplicaciones. Desde 20Bits, no recomendamos esta opción por los peligros que puede haber al instalar la app desde el navegador , pero, de hacerlo, aconsejamos leer bien las valoraciones y andarse con cuidado.

Reducir la publicidad no deseada Instagram tiene la opción de que los usuarios informen de que no les interesa determinada publicidad. Para ello, deben pulsar en los tres puntos verticales que aparecen en la esquina superior derecha de la publicación y clicar en ‘Ocultar anuncio’.

En este caso, la plataforma no dejará de mostrarte anuncios, pero sí que puede limitarse el tipo de publicidad que aparece. También se puede ir a ‘ Configuración’ > ‘Anuncios’ y repasar los permisos que se han dado con respecto a la publicidad para ocultar marcas o temas que no interesen.

