3 razones por las que la caída de Bitcoin a USD 21,000 y el desplome del mercado en general podría ser peor de lo que piensas

El viernes 19 de agosto, la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 9.1%, pero lo que es más importante, se tocó el importantísimo soporte psicológico del billón de dólares. La última incursión del mercado por debajo de esta cifra se produjo hace apenas tres semanas, lo que significa que los inversores estaban bastante seguros de que el mínimo de capitalización total del mercado de USD 780,000 millones del 18 de junio era un mero recuerdo lejano.

La incertidumbre regulatoria aumentó el 17 de agosto después de que el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunciara que estaba «profundamente preocupado» por el hecho de que la minería de prueba de trabajo pudiera aumentar la demanda de combustibles fósiles. Como resultado, los legisladores estadounidenses solicitaron a las empresas de minería de criptomonedas que facilitaran información sobre el consumo de energía y los costes promedios.

Normalmente, las ventas tienen un mayor impacto en las criptodivisas fuera de los 5 principales activos por capitalización bursátil, pero la corrección de hoy presentó pérdidas que oscilan entre el 7% y el 14% en todos los ámbitos. Bitcoin (BTC) sufrió una pérdida del 9.7% al alcanzar los USD 21,260 y Ether (ETH) presentó una caída del 10.6% en su mínimo de la jornada de USD 1,675.

Algunos analistas podrían sugerir que las violentas correcciones diarias como la de hoy son una norma más que una excepción, teniendo en cuenta la volatilidad anualizada del 67% del activo. El caso es que la caída de hoy de la capitalización total del mercado superó el 9% en 19 días de los últimos 365, pero algunos agravantes hacen que esta corrección actual destaque.

La prima de los futuros de BTC se desvaneció Los contratos de futuros a mes fijo suelen negociarse con una ligera prima con respecto a los mercados al contado habituales porque los vendedores exigen más dinero para retener la liquidación durante más tiempo. Conocida técnicamente como «contango», esta situación no es exclusiva de los criptoactivos.

En mercados sanos, los futuros deberían negociarse con una prima anualizada de entre el 4% y 8%, que es suficiente para compensar los riesgos más el coste del capital.

Prima anualizada de los futuros de Bitcoin a 3 meses. Fuente: Laevitas Según la prima de futuros de Bitcoin en OKX y Deribit, la oscilación negativa del 9.7% en BTC hizo que los inversores eliminaran cualquier optimismo utilizando instrumentos derivados. Cuando el indicador pasa a la zona negativa, cotizando en «backwardation», suele significar que hay una demanda mucho mayor de cortos apalancados que apuestan por una mayor caída.

Las liquidaciones de los compradores de apalancados superaron los USD 470 millones Los contratos de futuros son un instrumento relativamente barato y fácil que permite utilizar el apalancamiento. El peligro de utilizarlos radica en la liquidación, es decir, que el depósito de margen del inversor sea insuficiente para cubrir sus posiciones. En estos casos, el mecanismo de desapalancamiento automático del exchange entra en acción y vende las criptomonedas utilizadas como garantía para reducir la exposición.

Liquidaciones de criptomonedas totales en las últimas 24 horas, en USD. Fuente: Coinglass Un trader puede aumentar sus ganancias hasta 10 veces utilizando el apalancamiento, pero si el activo cae un 9% desde su punto de entrada, la posición es cerrada. El exchange de derivados procederá a vender la garantía, creando un bucle negativo conocido como liquidación en cascada. Como se muestra arriba, la liquidación del 19 de agosto presentó el mayor número de compradores que se vieron obligados a vender desde el 12 de junio.

Los traders de márgenes fueron excesivamente alcistas y destruidos Las operaciones con margen permiten a los inversores tomar prestadas criptomonedas para apalancar su posición comercial y aumentar potencialmente sus ganancias. Por ejemplo, un usuario podría comprar Bitcoin tomando prestado Tether (USDT), aumentando así su exposición a la criptomoneda. Por otro lado, el préstamo de Bitcoin sólo puede utilizarse para ponerse en corto.

A diferencia de los contratos de futuros, el equilibrio entre las posiciones de margen largas y cortas no está necesariamente igualado. Cuando la proporción de préstamos de margen es alto, indica que el mercado es alcista; lo contrario, una proporción baja, señala que el mercado es bajista.

Ratio de préstamo de margen del par USDT/BTC en OKX. Fuente: OKX Los traders de criptomonedas son conocidos por ser alcistas, lo cual es comprensible teniendo en cuenta el potencial de adopción y los casos de uso de rápido crecimiento como las finanzas descentralizadas (DeFi) y la percepción de que ciertas criptomonedas proporcionan protección contra la inflación del dólar estadounidense. Una tasa de préstamo de margen 17 veces superior favorece a las stablecoins no es normal e indica una confianza excesiva de los compradores apalancados.

Estas tres métricas de derivados muestran que los traders no esperaban que todo el mercado de criptomonedas corrigiera tan bruscamente como pasó hoy, ni que la capitalización total del mercado volviera a tocar el soporte del billón de dólares. Esta renovada pérdida de confianza podría hacer que los alcistas reduzcan aún más sus posiciones de apalancadas y, posiblemente, desencadenen nuevos mínimos en las próximas semanas.

Los puntos de vista y las opiniones expresadas aquí son únicamente las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de Cointelegraph.com. Cada inversión y movimiento comercial implica un riesgo, debes realizar tu propia investigación al tomar una decisión.

Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.

