Durante toda la semana previa al choque del lunes, la expectativa que rodeaba al Manchester United era que el club iba a recibir una paliza contra el Liverpool. Los Red Devils han tenido un pésimo comienzo en la temporada 2022-23 de la Premier League, perdiendo partidos consecutivos a manos del Brighton y el Brentford. El mandato de Erik Ten Hag en el Manchester United no podía empezar peor, pero hizo algunos cambios importantes en la alineación de cara a su enfrentamiento con el Liverpool.

Entre los cambios más notables, Ten Hag decidió dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo en favor de Anthony Elanga. El legendario delantero tuvo que ver desde la banda la mayor parte de los 90 minutos del lunes, y terminó pagando los dividendos para el Manchester United. El capitán del United, Harry Maguire, acompañó a Ronaldo en el banquillo y fue sustituido por Raphael Varane. El United no solo ganó, sino que se mostró muy superior al Liverpool de Klopp.

Los jugadores del United se mostraron confiados y equilibrados, haciendo carreras inteligentes con el balón y jugando bien como equipo en el centro del campo. Es un cambio radical con respecto a lo que hemos visto en semanas anteriores. Su actuación contra el Liverpool fue de primera clase de principio a fin, a pesar de encajar un gol de última hora de Mohamed Salah. Fue una victoria muy necesaria para el club, y demuestra que, a pesar de su reputación, el Manchester United puede estar mejor sin Cristiano Ronaldo.

3 razones por las que el Manchester United está mejor sin Cristiano Ronaldo

Ronaldo añade presión y atención no deseadas

Jugar en el Manchester United conlleva una atención propia, pero alinearse junto a Cristiano Ronaldo la amplifica 10 veces. Se espera que los equipos de Ronaldo estén en lo más alto de la tabla y en la lucha por los principales trofeos de Europa, no que se peleen en medio de la clasificación y jueguen la Europa League. Ronaldo representa una gran distracción para el club. Gran parte de la discusión previa al partido del lunes se centró en la ausencia de Ronaldo en el once inicial, más que en los jugadores que realmente estaban en él.

Ronaldo ha estado buscando activamente una salida del equipo y con frecuencia ha sido noticia por sus payasadas. Ya sea por su agente Jorge Mendes, que supuestamente le ha ofrecido a todos los grandes clubes de Europa, o por su sorprendente decisión de abandonar Old Trafford en medio de un amistoso de pretemporada tras ser expulsado, Ronaldo encuentra la manera de mantenerse en el ciclo de noticias. Eso puede dificultar las cosas para un club que está intentando centrarse en recuperar su forma. Las distracciones añadidas por la presencia de Ronaldo simplemente amplifican la presión a la que ya están sometidos los jugadores del United, lo que resulta en un entorno difícil para todos.

Bruno Fernandes es mejor sin Ronaldo

A pesar de que los dos son compañeros de equipo en la selección portuguesa, Bruno Fernandes es claramente un jugador más seguro y mejor cuando no está con Ronaldo. El centrocampista ofensivo del Manchester United suele desaparecer del juego cuando comparte el campo con Ronaldo. Este lunes no fue el caso, ya que Fernandes participó activamente en todas las facetas del juego, ya sea en el juego de construcción o en la defensa.

Al final de la temporada pasada, Fernandes hizo algunos comentarios que parecían sugerir que el Manchester United podría estar mejor sin Ronaldo, alabando al trío de ataque formado por Marcus Rashford, Jadon Sancho y Anthony Martial. Irónicamente, fueron los mismos tres que consiguieron marcar dos goles contra el Liverpool el lunes, mientras Ronaldo miraba desde el banquillo, hasta que fue sustituido al final del partido. Tal vez Fernandes haya dado en el clavo con ese detalle táctico de la temporada pasada. Si bien Ronaldo es su jugador más reconocido, se puede argumentar que Fernandes es más importante para la configuración actual del United, y Ten Hag debería tratarlo absolutamente como tal.

Ronaldo no encaja en el sistema de Erik Ten Hag

La decisión de Erik Ten Hag de dejar a Ronaldo en el banquillo no se basó únicamente en los problemas del United. Tácticamente, el estilo que Ten Hag despliega no encaja bien con el jugador de 37 años. Como vimos durante la etapa de Ten Hag en el Ajax, a menudo utiliza una táctica que exige a sus atacantes. Se trata de una presión alta de arriba a abajo. Ten Hag prefiere un delantero que se esfuerce por recuperar la posesión y que utilice su motor durante los 90 minutos. Cuando se trata de replegarse y presionar en defensa, ese no es el área de experiencia de Ronaldo. A menudo no se repliega en absoluto, lo que aumenta la presión sobre la defensa y el centro del campo del United.

Eso no quiere decir que Ronaldo no sea físicamente capaz de jugar de esa manera, pero es bien sabido que rinde al máximo con el balón en los pies. El CR7 que se convirtió en un icono mundial es conocido por su producción goleadora y su capacidad para hacer fallar a los defensas con su habilidad para el regate, y no tanto por sus movimientos dinámicos sin balón. Ronaldo, a pesar de todo su talento con el balón en los pies, suele tener dificultades para volver a la posición ideal de ataque después de pasar al centro del campo para enlazar el juego, un componente fundamental del sistema táctico de Ten Hag. No parece probable que Ronaldo mejore en los aspectos mencionados, dada su edad, lo que le convierte en un jugador poco adecuado para el estilo de juego preferido de Ten Hag.

