Entornointeligente.com /

The Min­istry of Health has record­ed 3 ad­di­tion­al COVID-re­lat­ed death. This brings the to­tal num­ber of deaths to 4108. There are cur­rent­ly 233 pa­tients in the hos­pi­tal. The min­istry has al­so record­ed 295 new COVID cas­es in the last 24 hours, bring­ing the to­tal num­ber of ac­tive cas­es to 6,617.

LINK ORIGINAL: The Trinidad Guardian

Entornointeligente.com