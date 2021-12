Un 2021 de música, mujeres y disidencias: un recuento de lo más destacado de la escena nacional

Entornointeligente.com / Se acaba el 2021 y el balance en materia de género en la industria musical chilena nos deja una nueva lista de sencillos, EP y placas de larga duración donde las mujeres y disidencias mostraron lo mejor de sus procesos creativos. Pese a esto, la evaluación es aún más profunda y debe considerar toda la cadena de elementos que deben funcionar para que la cultura no continúe siendo relegada a último lugar como lo fue durante estos últimos dos años producto de la crisis social y sanitaria. En este sentido, la periodista y autora de “Amigas de lo ajeno”, Javiera Tapia evalúa en entrevista con El Mostrador Braga que, “No basta solo tener grandes artistas con discos increíbles porque eso ya sabemos que lo tenemos, ya sabemos que existen, que siguen esforzándose muchas veces en condiciones precarias y haciendo trabajos increíbles”. En esta nota mostramos aquellos títulos que imprimieron en sus líricas mensajes directos que hicieron eco entre las mujeres y la comunidad LGBT+, presentándose hoy como lo más destacado de las perspectivas de género en la escena local. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Continuando a un 2020 en que la industria cultural se vio congelada por la llegada de la pandemia, el 2021 fue un gran año para las mujeres y disidencias en la escena musical chilena; finalizando así meses que nos dejan una extensa lista de nuevas canciones, reinvenciones, inicios de proyectos solistas, premiaciones y más que las y les ubican como líderes en el mercado local.

Por lo mismo, este año sentó un precedente en cuanto a resistencia de género frente a los embates de los últimos tiempos, los que se vieron reflejados en cada resultado musical en que quedaron impresos mensajes que hacen referencia a la lucha feminista y a las nuevas formas de pensar los roles de género, empoderamiento e inclusión. Pero no sólo de productos musicales se trató el 2021, hubo también destacadas personalidades que fueron parte de los imaginarios musicales a los que apelaron muchas artistas. Mujeres del deporte como Maca “La maquinita” Orellana junto al dúo Yorka o la imagen de Chavela Vargas y Gabriela Mistral en el trabajo de Dulce y Agraz dejaron ver que la unidad de mujeres y disidencias es interdisciplinaria y transgeneracional.

El año también trajo premiaciones, como fue el caso de los premios Pulsar instancia en que Natisú fue reconocida como mejor productora musical por primera vez desde la existencia de los premios. Para profundizar sobre este giro de género El Mostrador Braga seleccionó títulos que destacaron en el año y conversó con la periodista y autora de “Amigas de lo ajeno”, Javiera Tapia quien opinó respecto al tema, “No creo que sea especialmente el 2021 el año en que existan mujeres en ciertos lugares de atención en los que antes no los había, creo que eso está pasando hace muchísimo tiempo de forma muy gradual (…) Creo que todo ese trabajo de mujeres en distintos campos en la última década como reflejo de una nueva generación de mujeres en ámbitos como la cultura y están viéndose ahora resultados de un trabajo colectivo”.

Los discos destacados con perspectiva de género que dejó este 2021 Como resumen anual, en junio se celebraron los premios Pulsar organizados por la SCD para destacar a las y los mejores artistas del circuito nacional, en la instancia el giro de género sorprendió puesto que, de las veintitrés categorías, siete recayeron en manos de mujeres y disidencias, entre ellas la cantante nacional y directora de Ruidosa, Francisca Valenzuela con tres galardones como mejor artista pop, álbum del año y canción del año. Natisú reconocida como mejor productora musical por primera vez en la historia de la música chilena. Frank’s White Canvas, lesbianas visibles como mejor banda de rock. Carmen Lienqueo, artista mapuche obtuvo el galardón de mejor artista de música de raíz y Camila Gallardo como la artista con más reproducciones en radios chilenas.

A esto se sumó una larga lista de sencillos, EP, placas de larga duración y colaboraciones con potentes mujeres y personalidades de la comunidad LGBT que dejaron en claro la versatilidad y cooperación existente en la escena musical actual. Por otra parte, algunos discos fueron aclamados por la crítica especializada liderando los gustos de manera transversal. A continuación, te entregamos una selección de los títulos que pusieron al centro de su inspiración las perspectivas feministas.

1.- “Rey” el aclamado disco de Camila Moreno:

Pop, rock, electrónica y sonidos urbanos, esta es la mezcla presente en la placa compuesta por 20 tracks que la artista dio a conocer en un proceso de casi dos años. El viaje comenzó con “Quememos el reino” en medio del estallido social y fue continuado corte a corte adelantando temas como “Es real”, “Hombre” e “Hice a mi amor llorar”, hasta que en agosto 2021 lanzó el disco en formato completo junto con otras novedades audiovisuales y un comic que dieron vida al último y más exitoso proyecto de la artista.

2.- Dos por uno para Natisú en junio: premiada como mejor productora musical y lanzamiento de su tercera placa “Hay un fuego”: El premio Pulsar como mejor productora musical a Natalia Suazo no dejó a nadie indiferente puesto que, clásicamente este galardón fue capturado por los principales hombres de la industria nacional. Nunca antes las mujeres habían logrado ocupar espacios abiertamente reconocidos en trabajos aledaños a la interpretación, sin embargo, Natisú logró saltar la valla después de una larga trayectoria produciendo discos de otros artistas chilenos como Benjamín Walker y Malú Mora. Recordemos que en medio de la pandemia la artista también animó un late en la plataforma Ruidosa en el que conversó sobre producción musical con otras, otros y otres artistas mujeres y disidencias, lo que sin duda la llevó un paso adelante en la visibilización de esta materia.

Días después de este evento, la cantante dio a conocer el single “Amores” parte de su tercer trabajo discográfico “Hay un fuego”. Se trata de un disco con sonoridades electrónicas, indie y rock, un viaje a las profundidades del autoconocimiento y una invitación a reflexionar sobre nuevas formas de ver el amor y los afectos. Además, cuenta con la colaboración de otra destacada voz como la cantante Chini.png.

3.- Masquemusica y la independencia de la voz femenina del proyecto Bronko Yotte

Macarena Campos es el nombre de la particular voz femenina de Bronko Yotte, el proyecto rapero conformado por Felipe Berríos y Dj. Pérez. Pese al éxito de la banda y al lanzamiento de “Fuero Interno” (2021), Masquemúsica independizó su voz en proyectos aledaños en los que desplegó sus reflexiones sobre la situación actual de las mujeres en el mundo y sobre sus vivencias personales. Estos trabajos vieron la luz en “Miedo” un sencillo lanzado en colaboración con las raperas RVYO y Ruzica Flores y “Hecho en casa”, un EP compuesto por tres canciones producidas en compañía de Dj Pérez, además este proyecto cuenta con un trabajo audiovisual en el que es posible apreciar los clips de las tres canciones en 13 minutos.

“Cuotas”, “Ciega y “Fuego” son los títulos de los temas en los que la artista imprime un llamado directo “a ayudar a las compañeras que se encuentran pasando situaciones de violencia” y además una invitación a la confianza de ver y vencer los miedos internos, ansiedad, control, el despertar, lidiar con la culpa y avanzar. En suma, un fundamental en perspectivas de género para el año que se va.

4.- Pascuala Ilabaca y “ya no estamos para mentiras” (ni para vivir en guerra)

En medio de la pandemia, Pascuala Ilabaca se concentró en la producción del EP “Amatoria” en el que puso en cuestión temas como el erotismo y la codependencia en las relaciones. Para el 2021 continuó con su sencillo “La curiosidad”, una canción bailable con una lírica en la desplegó su lado más irónico que antecedió a “Ya no estamos para mentiras”, una canción protesta con sonoridades trip hop, tono más oscuro y profundo que utilizó como escenario para reclamar la impunidad en la que ocurrieron las violaciones a los Derechos Humanos en pleno estallido social, sacando a la palestra la figura de Fabiola Campillai para hacer llamado directo a buscar justica y reparación para ella y las otras cientos de víctimas de daños oculares.

Este corte promocional fue lanzado en el show que ofreció en Matucana 100 una vez de vuelta a los escenarios después de las restricciones pandémicas. Por otra parte, el trabajo audiovisual del tema fue realizado en conjunto con su hermana, la diseñadora Daniela Ilabaca y La Zurcida, artista de la arpillera que diseñó los bordados que luego fueron animados para su video clip.

5.- Yorka, su single “Enloquecer” y la exitosa gira por México y Estados Unidos :

Novedades trajo el 2021 para las hermanas Yorka, una gira por ” Nueva York , Miami , Ciudad de México , Guadalajara , con más de diez fechas, incluyendo sus próximos shows en Foro Indie Rocks y el reconocido encuentro musical FIMPRO”, de acuerdo a lo informado por Agencia Rebeldes, ubicó a las hermanas Pastenes en el epicentro de la industria musical Latinoamericana.

Asimismo, antes del inicio de su gira, lanzaron algunos singles como antesala a lo que será su cuarto trabajo de estudio en los que colaboraron con rostros de otras potentes mujeres como Pin Montané o Maca “La Maquinita” Orellana, en “Enloquecer”, una canción de desamor, del dolor de soltar lo que ya no va. Este clip es también protagonizado por la actriz Hitzcha Nudelman. Por otra parte, este disco contará con la dirección y producción con el reconocido productor musical Cristián Hayne, lo que sin duda marca una nueva etapa de la carrera del dúo Yorka.

6.- Dulce y Agraz con el imaginario queer latinoamericano

La cantautora penquista Dulce y agraz, durante el 2021 dedicó su trabajo a explorar terrenos cuyo motor principal fue el romanticismo. Neoboleros, amores intensos y una interesante propuesta queer dieron vida al EP “Vida mía” el que también trajo otras manifestaciones artísticas como piezas básicas de la creación, siendo la teatralidad, danza y performance otros valores de la propuesta de Daniela.

Además, la artista utilizó inspiraciones de figuras convocantes del feminismo como la cantante mexicana Chavela Vargas, Gabriela Mistral para incursionar en los imaginarios románticos disidentes de la cultura latinoamericana. También dio rienda suelta al imaginario queer, contando con la presencia de referente Kassandra Romanini en el lanzamiento de “Quiero que seas tú”, uno de los temas del EP que además contó la dirección de arte de Gowosa.

7.- La coleccionista de ataduras y su sencillo a la médula del “Patriarcado”

Finalmente, y en materia de músicas emergentes, la escena nos mostró el trabajo de La coleccionista de ataduras con su canción “Patriarcado”. “Querido macho, a ti te canto, esto no empezó porque sí y antes que me llames feminazi te lo diré otra vez”, versa el sencillo de la cantautora ariqueña María Rojas acompañada por una banda compuesta exclusivamente por mujeres, quienes a través de sonoridades un pop, indie y folk entrega a través de su lírica el registro político y social de la lucha feminista, haciendo alusión a temas contingentes como las violaciones y el acoso callejero, la culpa instalada por reclamar nuestros derechos, el aborto, la funa y el sentido de apropiación de los hombres por sobre las mujeres. Motivo por el cual el proyecto “La coleccionista de ataduras” se ubica entre los destacados de este año en materia de género.

Una evaluación al año de las mujeres y disidencias en la música “Creo que lo que se está viendo es signo de los tiempos, creo que no es en vano todo lo que sucede en el mundo. Piensa que en Chile tuvimos un estallido social, antes de eso tuvimos una huelga feminista muy masiva, creo que todo ese movimiento y todo ese trabajo de mujeres en distintos campos, no sólo en la última década, pero es una nueva generación de mujeres en ámbitos como la cultura y están viéndose ahora resultados de un trabajo colectivo”, dice Javiera Tapia para referirse al balance anual de la música con perspectiva de género.

Y es que, si bien durante este año vieron la luz muy buenos resultados liderados por mujeres y disidencias, las inequidades e invisibilización de género en la industria es un antecedente más antiguo que enfrentaron en conjunto. En ese sentido, Javiera Tapia explica que, “después del estallido las mujeres en diferentes áreas se asociaron y esos lazos que nacen del activismo también se van retroalimentando otras áreas como el trabajo, la creación, la manera en que se crean equipos. Creo que lo que estamos viendo es signo y símbolo de su propio contexto, no creo que sea algo excepcional de este año”.

En este sentido y a modo de balance general, la periodista evalúa que, “este año ha habido muchísimas músicas y musiques, mujeres y disidencias no sólo en Chile que han estado haciendo muchas cosas”, sin embargo y en términos de horizontes hacia el año que se avecina agrega, “hay algo que para el 2022 va a ser super importante y va a ser ver de qué manera la escena musical local empieza a ver lo que queda en pie de nuestra escena local”.

Las consecuencias de la paralización de las industrias culturales por la crisis social y pandemia sólo terminaron por acentuar la tercerización de la cultura en Chile y de acuerdo con lo que indica Javiera, será un tema por evaluar y resolver. “Todavía no tenemos claro a nivel general cuáles han sido todas las cosas que han entrado en una crisis profunda que quizás no se han podido levantar de esta escena y evidentemente, no estoy pensando solamente en proyectos artísticos, estoy pensando en una escena completa y eso se trata también de lugares para tocar, personas que trabajan en el área técnica, sellos independientes, personas que hacen gestión, productoras (grandes o pequeñas). Creo que no hemos tenido esa conversación todavía, llevamos dos años de una crisis tremenda y fuera de lo más visible que obviamente son les artistas en general porque son las personas más conocidas porque tienen una plataforma pública más masiva, de ahí para abajo no sabemos en qué estado real están las otras partes de esta cadena que son super importantes”, considera.

Finalmente, Javiera pone en perspectiva los desafíos pendientes en la materia. “No basta con solo tener grandes artistas con discos increíbles porque eso ya sabemos que lo tenemos, ya sabemos que existen, que siguen esforzándose muchas veces en condiciones precarias y haciendo trabajos increíbles, pero para que esos trabajos puedan llegar también a la mayor cantidad de gente posible, para que no sea algo que solamente se queda en un espacio más chiquitito de la gente más conocida, sino que llegue a otras regiones a otras ciudades, necesitamos de una infraestructura y creo que fuera del ámbito de la creación es super importante y que el 2022 va a ser urgente para eso”.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com