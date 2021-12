Primero la salud: Silvestre Dangond pausó su gira por Covid-19

Entornointeligente.com / En ese sentido, Dangond lamentó que se hubiera contagiado estos días, debido a que tenía programados varios conciertos importantes para esta temporada de fin de año e inicio del 2022.

Pero, el colombiano señaló que priorizará su salud y por eso no apresurará los tiempos de su recuperación. "Bueno, no muy buenas noticias. Les cuento que estoy positivo para COVID, esperé hasta el último momento, pero en realidad sabía que iba a ser positivo porque me siento muy mal. Tengo mucha tos, pero muchísima tos, mucho malestar".

De la misma manera, Silvestre hizo referencia a su apretada agenda de conciertos y, por seguridad, les pidió a las personas que tuvieron contacto con él recientemente, que se realicen la prueba de COVID-19.

“Quería informarles eso porque se avecinaban unos conciertos y me voy a cuidar hasta donde más pueda. Y algo muy importante: que se haga la prueba todo el que tuvo contacto conmigo estos días”, concluyó.

Al cantante se le nota a leguas, el malestar general que tiene. Motivo por el que muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de ánimo y le desearon una pronta recuperación.

