Más de 180 incendios de vehículos se registraron en Carabobo durante 2021

Entornointeligente.com / Cada vez resulta más habitual. La noticia de un vehículo incendiado parece ser normal en Carabobo y los números confirman un aumento de estos eventos durante 2021. De enero a noviembre se registraron 181 por motivos que pudieron evitarse.

Se trata de la cifra más alta entre los estados que conforman la Región Estratégica de Evaluación de Daños y Necesidades (REDAN) Central, y que incluye a Aragua, donde hubo 90 incendios de vehículo s, y a Yaracuy, en el que se reportaron 36.

Las causas de estos hechos, de acuerdo al analista de gestión de riesgos y eventos adversos, Jacobo Vidarte , suelen ser reparaciones mecánicas que no son hechas por mano de obra calificada, repuestos de mala calidad y fallas mecánicas.

“Llama la atención el aumento de incendios de vehículos por un tema de costo, de buscar opciones más económicas, piezas usadas o reconstruidas para no afectar mucho el presupuesto familiar”.

También ocurre cuando se pone el carro en manos de un mecánico que no es de confianza, pero que cobra menos y no se supervisa el trabajo que hace, o al no estar pendiente de detalles del vehículo.

“Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de verificar los fluidos, una manguera que se soltó, una tuerca que se aflojó y provoca que se salga el agua y se recaliente el motor, y eso puede derretir un cable”.

Vidarte resaltó que los lugares donde comúnmente comienzan los incendios son en el motor o, en el caso de vehículos de carga , en el sistema de frenos, y que en un lapso de entre siete y nueve minutos desde que inicia el fuego, ya se puede declarar pérdida total desde el punto de vista mecánico de la unidad.

Incendios forestales También resulta habitual que para esta época se presenten incendios de vegetación y forestales en Carabobo. Ocurren desde finales de noviembre hasta marzo o abril cuando comienza la temporada de lluvia nuevamente.

Hasta ahora los reportes indican que en 2021 se han registrado mil 182 en Carabobo, 233 en Aragua y 30 en Yaracuy.

“Cuando baja la cantidad de lluvia eso automáticamente propicia en zonas boscosas y vegetales que, por falta de hidratación, se conviertan en un elemento combustible donde el fuego avanza con rapidez”.

En el 90 % de los casos, los incendios forestales ocurren por causas antrópicas de manos de cazadores, conuqueros, excursionistas con poco conocimiento en fogatas y piromaníacos. Las causas naturales más comunes son las tormentas eléctricas, pero en menor proporción.

Bomberos en aprietos Ante tantos eventos que se presentan en Carabobo , los bomberos están en condiciones en las que no pueden tener la capacidad de primera respuesta de manera oportuna.

Son varias las instituciones municipales que no cuentan con unidades supresoras de incendios, y se debe esperar que llegue la de otra jurisdicción. También requieren de implementos de seguridad personal y equipos para sus comunicaciones, además de vehículos óptimos.

Hay bomberos municipales que no cuentan con unidades supresoras y deben esperar por la llegada de alguna de otra jurisdicción (Foto: Dayrí Blanco) “No estamos atacando a nadie, es un llamado de reflexión para que las autoridades estén pendientes de los organismos de atención de primera respuesta que no son solo los policiales… Ellos no solo apagan incendios , hacen trabajo educativo y los vemos llegando a pie, en cola, a talleres en comunidades, asesorías sin costo alguno que dan a la gente”.

