Europa enfrenta un nuevo récord de contagios de COVID-19 este fin de año

En medio del surgimiento de la nueva y más contagiosa variante ómicron, algunos países europeos imponen otra vez restricciones.

FERMO, ITALIA — A pesar de tener un amplio porcentaje de población vacunada, Europa enfrenta una nueva ola de contagios por COVID-19, con cifras récords que casi superan las del invierno pasado, cuando el continente iniciaba la campaña de vacunación.

Los estudios sugieren que ómicron es más leve que delta , con una probabilidad del 30% al 70% menor de que las personas infectadas terminen en el hospital. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que un aumento en los casos en Europa empujará a los sistemas de salud al borde del colapso.

El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo en rueda de prensa que “la presión sobre los sistemas de salud no se debe solo a los nuevos pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización, sino que también una gran cantidad de trabajadores de la salud se están enfermando”.

Francia ha reportado el número más alto de casos nuevos diarios de covid en Europa y las autoridades francesas pronostican que en enero la variante ómicron será la dominante, con posiblemente 250.000 contagios diarios.

SEE ALSO: ¿Cómo impactan a los migrantes latinoamericanos en España las restricciones por ómicron? Olivier Véran, ministro de Salud de Francia, manifestó haber hecho un cálculo rápido de la propagación del virus: “Durante todo el día, toda la noche, más de dos personas dan positivo con el coronavirus cada segundo”.

Pero Francia, con más de 179.000 casos el martes, no fue la única que batió récords. Italia, Grecia, Portugal e Inglaterra también registraron máximos históricos.

Por eso, varios países, como Grecia e Italia, volvieron a imponer restricciones y toques de queda. Ya las celebraciones para la nochevieja fueron canceladas en casi todas las ciudades. Largas son las filas para recibir las dosis de refuerzo o simplemente una prueba de COVID-19.

Alemania ordenó a los no vacunados a permanecer en sus casas. Una decisión que ha llevado a una repentina reducción de contagios en el país.

Entre tanto, el Reino Unido, a pesar de un aumento de casos en las últimas semanas, decidió por ahora no tomar ninguna medida restrictiva y seguirá monitoreando la situación.

