Mi esposo usa Viagra y en estos días tomamos mucho licor

Entornointeligente.com / Soy una mujer casada de 45 años. Mi esposo casi no toma, salvo en estos días de fin de año. Hace cinco meses lo vio el doctor de la empresa y le recetó sildenafil, él dice que no es Viagra, pero yo leí en internet que sí. La verdad no quiero discutir con él sobre el tema porque le da como vergüenza, lo que me preocupa es que se acercan las fiestas de fin de año, y a los dos nos gusta tomar bastante y me da miedo que le pueda afectar con la pastilla.

En la sociedad occidental la mitad de los hombres padecen, han padecido o padecerán problemas de erección. Por otra parte, el sildenafil es el compuesto activo de los medicamentos como Viagra y Juventus. Estos tratamientos son muy nobles y efectivos. Tienen la enorme ventaja de que se pueden tomar aun cuando se consuma licor. Mencionarlo es importante porque algunas personas disfrutan de una velada romántica con una copa de vino, de un encuentro íntimo con un trago de whisky, o consumen cerveza cuando vacacionan en la playa. Sin embargo, debemos recordar que el licor, sobre todo cuando se toma de manera desmedida, afecta los mecanismos de la erección y provoca pérdida en la firmeza. Entonces, por un lado, estas pastillas refuerzan la erección y, por otro, el licor tiende a falsearla. Esa es la razón por la cual muchos hombres experimentan problemas de impotencia cuando consumen alcohol. Como es de esperar, el paciente rápidamente se da cuenta de que estas pastillas no son tan efectivas bajo el efecto del licor. Por eso, la ciencia no recomienda combinarlas con bebidas etílicas, sobre todo cuando el consumo es masivo. Además, siempre es bueno tener presente que el sildenafil, en cualquiera de sus presentaciones, debe ser prescrito por el médico. La automedicación puede ser peligrosa.

