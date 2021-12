El jugador que desean River Plate y Boca Juniors y que entrena con la camiseta de Cerro Porteño

Entornointeligente.com / En la fecha fueron confirmados otros 277 casos de coronavirus además de ocho fallecidos causados por la enfermedad, conforme al reporte de la regencia sanitaria.

En el último día fueron procesadas 3.213 muestras y con la adición de los nuevos casos, Paraguay acumula 466.101 infectados desde que inició la pandemia.

Los decesos fueron cuatro mujeres y cuatro hombres, de Alto Paraná, Caazapá, Asunción y San Pedro. En cuanto a las edades, uno era menor de 19 años, no vacunado; uno tenía de entre 20 y 39 años, con dosis incompleta; uno de 40 a 59 años, también no vacunado, y cinco de 60 años y más, uno con dosis incompleta y cuatro no vacunados.

Son 134 los pacientes internados y conforme al informe, 45 están en terapia intensiva. Salud detalló que, de los enfermos en cuidados intensivos, 30 no están vacunados, 12 tienen el esquema completo y tres, se aplicaron solo la primera dosis.

La cantidad de recuperados asciende a 447.870, considerando las 87 nuevas altas médicas reportadas en la fecha.

Informe #COVID19 l 29 de diciembre:

📍Procesamos 3.213 muestras, 277 positivos.

📍8 fallecidos. Total: 16.624.

0 a 19 años: 1 (no vacunado).

20 a 39 años: 1 (dosis incompleta).

40 a 59 años: 1 (no vacunado).

60 años y más: 5 (1 dosis incompleta, 4 no vacunados). pic.twitter.com/NkbEbMuCsL

— Ministerio de Salud (@msaludpy) December 29, 2021

