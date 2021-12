Designer das notas de euro teme que redesenho possa reavivar rivalidades

Entornointeligente.com / O Banco Central Europeu (BCE) planeia redesenhar as notas de euro, com a colaboração dos cidadãos europeus, num processo que as autoridades esperam que faça com que o público se sinta mais próximo da moeda única, mas o designer austríaco responsável pelas notas originais teme que o redesenho possa reavivar rivalidades antigas.

Agora aposentado, Robert Kalina trabalhava como designer gráfico para o Banco Nacional da Áustria quando venceu um concurso em 1996 para criar a arte das primeiras notas de euro. “É incrível pensar que o euro já tem 20 anos, espero que continue aí por muito tempo”, disse à AFP.

Kalina explicou que as notas do euro emitidas pelo Banco Central Europeu e os respetivos desenhos, idealizados pelo artista austríaco, devem ser idênticos em toda a zona euro para evitar “enviesamentos nacionais”.

Subscrever O austríaco conta que encarou este trabalho como um desafio de apresentar ilustrações com as quais todos os europeus pudessem se identificar, sem despertar sentimentos nacionalistas ou parecer favorecer uma nação da zona do euro em detrimento de outra. “Eram permitidos retratos, mas apenas se os rostos fossem anónimos. Excluí essa opção imediatamente” , confessou.

O designer diz que se inspirou em edifícios existentes, mas que simplificou e reajustou as suas representações com a ajuda de especialistas em engenharia, para garantir que as estruturas “não fossem reconhecíveis”, mas que ainda assim fossem críveis.

Os desenhos de pontes com os diferentes estilos históricos na Europa simbolizam a ligação entre os cidadãos da zona euro “mas também entre a União Europeia e o resto do mundo”. As janelas e portas do outro lado das notas representam “abertura e uma visão do futuro”, ideias que Kalina considera ainda “válidas”.

Agora, o artista teme que os cidadãos não aceitem que pessoas famosas sejam representadas, pelo que sugere que o mundo da música seja uma boa fonte de inspiração. “Grandes compositores como Beethoven ou Mozart não podem ser reduzidos a um único país”, frisou.

O processo de redesenho das notas de euro deverá conduzir à adoção de uma decisão final em 2024. O BCE indicou no início deste mês que “o processo de redesenho começará com a criação de grupos de discussão para recolher as opiniões dos cidadãos de toda a zona euro sobre possíveis temas para as notas futuras”.

“Subsequentemente, um grupo consultivo composto por um perito de cada país da zona euro apresentará uma lista de temas selecionados ao Conselho do BCE”, acrescenta o BCE.

Os membros deste grupo já foram nomeados pelo BCE com base em propostas dos bancos centrais nacionais da zona euro e provêm de vários domínios, tais como história, ciências naturais e sociais, artes visuais e tecnologia.

Os atuais desenhos das notas de euro baseiam-se no tema “idades e estilos”, representados por janelas, portas e pontes. “As notas de euro estão aqui para ficar. Eles são um símbolo tangível e visível da nossa união na Europa, especialmente em tempos de crise, e a procura continua forte”, disse a Presidente do BCE Christine Lagarde.

“Após 20 anos, é tempo de atualizar o aspeto das nossas notas para que os europeus de todas as idades e origens possam identificar-se com elas”, acrescentou Lagarde.

Na sequência das propostas do grupo consultivo, o BCE pedirá ao público a sua opinião sobre os temas selecionados.

A isto seguir-se-á um concurso de desenho para as novas notas, após o qual o BCE voltará a consultar o público.

O Conselho do BCE tomará a decisão final.

Elvira Maria Correia Fortunato, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, é membro do grupo consultivo para Portugal. É a representante portuguesa no grupo que vai apoiar o BCE na escolha do tema e dos motivos que vão constar das futuras notas de euro.

