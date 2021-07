Trabajadores de PDVSA se suman a la transformación de Monagas con Leudys González

Entornointeligente.com / Este martes la fuerza laboral petrolera en Monagas, invitó a la pre candidata a la gobernación de Monagas por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Leudys González, a las instalaciones del ESEM de PDVSA, para manifestarle todo el apoyo a su propuesta de transformación socio económica en esta entidad.

El 1º de mayo de 2007 el Gobierno venezolano con el comandante Hugo Chávez al frente concretó la Soberanía de nuestra industria petrolera, legado que a juicio de sus trabajadores, debe mantenerse en todos los sentidos , siendo este propósito, una de las razones por la que los petroleros monaguenses, apuestan por la visión de Leudys González como gerente regional.

La dirigente sindical y trabajadora de la Gerencia de Producción (División El Furrial), Elisa Infante resaltó la importancia de este momento inédito para el estado Monagas, haciendo énfasis en la decisión voluntaria de ella y sus compañeros para apoyar a Leudys, “ella no está haciendo trabajo social desde hace dos días, esta mujer es una gerente visionaria, tiene proyectos productivos por eso estamos seguros de los cambios positivos y democráticos que ella promoverá en Monagas, aquí se bate el chocolate con la gran familia petrolera de la mano de Leudys González”.

El ingeniero Ernesto Ruíz, representante del Comando de Campaña Territorial de Leudys González, habló sobre la necesidad de un cambio político en este estado, “ya esa transformación tomó una dirección, no hay duda y las bases dieron un ejemplo democrático lleno de enseñanzas, quien no entienda el contexto histórico que estamos viviendo, lo invito a analizar la realidad sociológica de Monagas, este paso debemos asumirlo con mucha madurez, como militancia somos compatriotas, hemanos, hijos del PSUV, aquí no caben las diferencias estructurales, aquí se tiene que trabajar por la continuidad del proyecto productivo de Hugo Chávez, reconociendo y mejorando cada día por nuestros ciudadanos, todo está muy claro, este 8 de agosto venceremos al apoyar a la camarada Leudys González”.

Iris Rodríguez, representante de Petro Mujer, sector que concentra el área gasífera, petroquímico y de servicios eléctricos, se expresó en nombre de sus compañeros y le presentó un planteamiento a González, relacionado con la producción, “uniendo el pensamiento femenino que agrupa la factores como la integración y la ecología , nos preocupa el cuidado del ambiente, ya que tenemos la responsabilidad de desarrollar la economía apoyados con la renta petrolera, la idea es no depender completamente de estos ingresos, la clase petrolera cuenta con iniciativas cónsonas con el Plan de la Patria, estamos resteadas con su manera de trabajar, sabemos que juntos podemos ejecutar estas acciones en beneficio de todos, con su visión gerencial”.

