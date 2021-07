Siete comisiones, creación de comités y acceso a la prensa: Chile Vamos presenta primera propuesta de Reglamento

Entornointeligente.com / Un total de 29 páginas de extensión tiene la propuesta de reglamento para el funcionamiento de la Convención Constitucional que presentó este jueves Chile Vamos a la comisión ad hoc. El documento fue entregado por miembros del conglomerado que también integran la comisión: Constanza Hube, Ricardo Neumann, Rodrigo Álvarez y Marcela Cubillos.

Se trata del primer documento de este tipo en arribar a la comisión de Reglamento, la cual puede recibir propuestas hasta mañana viernes y luego de un intenso trabajo de 30 días tendrá que presentar una propuesta al Pleno. En ese periodo habrá audiencias públicas, que comienzan hoy, y un trabajo en tres subcomisiones para avanzar en el trabajo.

“El documento ingresado propone la forma de regular orgánicamente la Convención: las distintas etapas de tramitación de los textos constitucionales, las normas que regulan el debate, las obligaciones de los convencionales, entre otros”, explicó Hube. Se trata, dijo, de un “primer documento que sin duda se va a nutrir de las audiencias públicas”.

El texto, añadió Cubillos, “será un aporte a la discusión y elaboración del reglamento final que se someta a la aprobación del pleno”. La propuesta, acotó Neumann, pone “por delante el diálogo, los acuerdos y el respeto a todas las sensibilidades políticas que integran la Convención”.

“Un reglamento adecuado es esencial para el buen funcionamiento de la Convención y para un resultado exitoso”, apuntó por su parte Álvarez. “Determina el funcionamiento de la institución, el proceso de redacción, la participación ciudadana, las formas de trabajo y las facultades y deberes de todos los grupos convencionales. Nuestra propuesta aporta al diálogo en cada uno de esos elementos “.

La propuesta En primer lugar, el reglamento de Chile Vamos ratifica todo lo aprobado en el acuerdo del 15 de noviembre para el proceso constitucional : que se prohíbe “atribuirse el ejercicio de la soberanía”, que se debe respetar “el carácter de República del Estado Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” y que no se podrán modificar los quórums definidos.

En cuanto a la estructura orgánica de la Convención, se define que la Mesa estará constituida exclusivamente por un presidente y un vicepresidente elegidos por mayoría absoluta de los convencionales. Entre sus funciones, por ejemplo, se señala la de “conceder la palabra a los convencionales constituyentes que la soliciten, en el orden en que lo hagan” y en el caso de que se hagan varias solicitudes a un tiempo pide alternar entre quienes “representen distintas tendencias, posiciones y opiniones”, no recogiendo el principio de paridad adoptado por la actual mesa.

La mesa se constituiría exclusivamente por un presidente y un vicepresidente elegidos por mayoría absoluta de los convencionales constituyentes También se crea la figura de los “comités de convencionales”, para permitir una coordinación entre la Mesa y la Convención. Estos estarían integrados por nueve o más convencionales, siendo obligatorio para todos adherir a uno. Deberán designar, a su vez, un jefe y un subjefe. Los comités serán los encargados, por ejemplo, de proponer a los miembros integrantes de las comisiones temáticas.

Por su parte, se habla de la creación de siete comisiones: la de Principios, Derechos y Deberes; la de Gobierno e Instituciones; la de Forma de Estado, Descentralización y Sociedad Civil; la de Técnica Constitucional; la de Participación Ciudadana; la de Régimen Interno y Presupuesto; y la de Ética. Las tres primeras serán las consideradas “temáticas” y tendrán 30 miembros cada una.

Para la definición de los miembros de cada comisión será esencial la figura de los comités, debido a que estos se conformarán de forma proporcional a los Convencionales que lo integren : “el total de escaños obtenidos por cada comité se dividirá por 155 y se multiplicará por el tamaño de cada comisión, correspondiéndole preliminarmente a cada comité, en cada comisión, la parte entera que resultar del cociente recién descrito”. Después se calcularía el número de escaños que le queda por asignar a cada comité y el número de cupos que falta por llenar en cada comisión.

Se crea también la figura de los comités, que deberán tener mínimo 9 integrantes. Todos los convencionales tendrían que pertenecer a uno. Otra diferencia con el funcionamiento provisorio acordado actualmente es que las comisiones solamente elegirán un presidente y no una dupla de coordinadores, a quien le acompañaría un integrante de la Secretaría Técnica y un abogado ayudante. El cargo duraría seis meses prorrogables si así lo determina la comisión. También se habilita expresamente el ingreso de prensa a la Convención.

También se establece que el comité externo de asignaciones, un “órgano externo independiente encargado de determinar y administrar las asignaciones”, se integre por un ex parlamentario que se haya desempeñado como tal por al menos 8 años, un ex ministro de Hacienda o ex director de Presupuesto , y un ex consejero del Banco Central propuestos por la comisión de Régimen Interno y aprobados por el Pleno.

Revisa a continuación la propuesta completa.

