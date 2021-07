Puerto Rico establece protocolo de covid-19 para cruceros: no vacunados no podrán bajar a la isla

Entornointeligente.com / (CNN Español) — Los pasajeros de barcos cruceros que lleguen a Puerto Rico y que no estén vacunados no podrán desembarcar en la isla aunque hayan dado negativo a una prueba de covid-19, informaron este jueves la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), el Departamento de Salud y la Compañía de Turismo.

Esta medida forma parte de un protocolo que han establecido con la línea de cruceros Carnival Cruise Line, la primera compañía de barcos que atracará con pasajeros en Puerto Rico desde que comenzó la pandemia de covid-19 y los viajes en crucero quedaron detenidos.

La llegada del primer crucero está prevista para el próximo martes 3 de agosto, con la embarcación Mardi Gras.

La lista de requisitos para viajar en tiempos de covid-19: esto es lo que tienes que saber antes de que salgas “Como parte de las conversaciones que hemos sostenido y el acuerdo que hemos llegado con la línea de cruceros Carnival a raíz de la orden condicionada para zarpar emitida por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), Puertos, Salud y Turismo han implementado salvaguardas para permitir la entrada de cruceros con pasajeros a la isla de la manera más segura posible”, dijo Joel A. Pizá Batiz, director ejecutivo de la APPR.

¿Cómo es viajar en un crucero en la era del covid-19? 4:04 Pizá Batiz explicó que, como parte del protocolo, los cruceros de Carnival deberán tener un mínimo de 95% de pasajeros y tripulación vacunados contra el covid-19. En adición a los requisitos de vacunación, los protocolos exigen a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular de PCR antes de embarcar.

publicidad Antes de abordar, la línea hará preguntas y un chequeo de síntomas a todo el mundo.

Aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba del covid-19, no podrán bajar a tierra. Los no vacunados llevarán un brazalete especial para su fácil identificación.

Tanto Puertos como Salud se han reservado el derecho de terminar estos acuerdos con la línea de cruceros si así lo entienden meritorio.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, indicó que “el reinicio de operaciones de cruceros en la isla marca otro hito dentro del plan de recuperación del sector del turismo en Puerto Rico”. Cruceros Vacuna contra el coronavirus

LINK ORIGINAL: CNN

Entornointeligente.com