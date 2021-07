Murió Dusty Hill, bajista de ZZ Top; ¿qué pasará con la banda?

Entornointeligente.com / Dusty Hill, el veterano bajista de la banda estadounidense de rock y blues ZZ Top, murió a los 72 años, anunciaron sus compañeros de banda en Facebook el miércoles.

No se mencionó la causa de muerte del músico, quien tocó el bajo durante más de 50 años para esta banda incluida en 2004 en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Texas.

“Nos entristece enterarnos hoy de que nuestro ‘Compadre’, Dusty Hill, falleció mientras dormía en su casa de Houston”, escribieron el cantante líder Billy Gibbons y el baterista Frank Beard.

Y a renglón seguido añadieron: “Nosotros, junto con legiones de admiradores de ZZ Top en todo el mundo, extrañaremos su presencia firme, su naturaleza buena y su compromiso duradero (…) Te echaremos mucho de menos, amigo”.

Hill nació en Dallas, Texas, en 1949. Se unió a ZZ Top en 1970, un año después del lanzamiento del primer sencillo de la banda.

Los tres músicos siguieron unidos durante más de medio siglo, mientras ZZ Top progresaba desde el blues pesado hasta su sonido de sintetizador experimental de la década de los 1980.

Con álbumes como ‘Afterburner’ (1985) y ‘Recycler’ (1990), la banda se confirmó como una de las más populares del rock estadounidense en la última década del siglo XX.

“¡Que continúe el espectáculo!” Sobre el futuro de la banda, el presentador de radio Eddie Trunk reveló que Billy Gibbons, uno de los integrantes de ZZ Top, le confirmó que seguirán arriba de los escenarios, en honor a Dusty Hill.

“Recibí ahora este mensaje de texto de Billy Gibbons, sobre el fallecimiento de Dusty Hill. Billy me dijo que está bien compartirlo con los fans: ‘Como Dusty dijo antes de su partida, “¡que continúe el espectáculo!” Y, con respeto, haremos bien en ir más allá de esto y honrar sus deseos”, reveló Trunk a través de Twitter.

Received this just now via text from @BillyFGibbons regarding passing of Dusty Hill @ZZTop . Billy told me okay to share w/fans: As Dusty said upon his departure, ” Let the show go on!”.and…with respect, we’ll do well to get beyond this and honor his wishes.

— Eddie Trunk (@EddieTrunk) July 28, 2021 Trunk también reveló que será Elwood Francis la persona seleccionada para tomar el lugar del icónico Dusty.

Justamente Francis reemplazó el pasado 23 de julio a Hill en un concierto realizado en el Village Commons New Lenox, Estados Unidos, luego de que el veterano bajista debiera abandonar la gira por problemas de cadera.

“Dusty enfáticamente agarró mi brazo y dijo: ‘dale a Elwood el ‘extremo inferior’ y llévalo hasta lo más alto’. Lo decía en serio, amigo. Realmente lo hizo”, dijo Gibbons, según reveló el presentador en un nuevo trino.

Also this from @BillyFGibbons @ZZTop : Dusty emphatically grabbed my arm and said, “Give Elwood the bottom end and take it to the Top”.

He meant it, amigo. He really did.

— Eddie Trunk (@EddieTrunk) July 28, 2021

