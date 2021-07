Marta Liliana Ruiz: la 'poderosa' ayuda que recibió la actriz en su lucha contra el cáncer

Entornointeligente.com / Marta Liliana Ruiz, actriz reconocida por su participación en producciones como ‘Enfermeras’ y ‘Padres e Hijos’, avanza en su lucha contra el cáncer de boca que padece.

La santandereana fue diagnosticada con la enfermedad en mayo pasado, según reveló en entrevista con el programa La Red.

“(El cirujano de boca) me citó a su consultorio y me dio la noticia de que tengo cáncer. Por fortuna es el tipo de cáncer menos agresivo”, relató.

Tras darse a conocer la entrevista, Marta Liliana ha recibido en sus redes sociales cientos de mensajes de cibernautas que le expresan su apoyo y aliento para lograr superar la enfermedad.

Entre las muestras de cariño que ha recibido, la actriz dio a conocer este miércoles un regalo muy especial que le hicieron y que se convierte en una ayuda ‘poderosa’ para avanzar en su batalla.

“En estos momentos, el apoyo de la gente, el amor que demuestra, es muy importante para subir el ánimo. Recibí este regalo, que a través de Día a Día me mandó Creencias y Fe. Esta es Santa Rita de Casia, patrona de los imposibles, y esta es la Virgen del Carmen”, reveló a través de sus historias de Instagram y mostró las figuras de las dos santas.

“Para los que no me conocen tan bien, yo me llamo Marta Liliana del Carmen, porque nací el 17 de julio, un día después de esta santa, que es milagrosísima. Y estas dos van a interceder ante Dios todopoderoso para que esta prueba sea superada con éxito”, resaltó.

En septiembre se someterá a cirugía En su entrevista con La Red, la actriz dio a conocer detalles de cómo ha evolucionado la enfermedad y cuál será el tratamiento.

“Hace cinco años empecé a tener una lesión minúscula en la lengua. Fui al médico, él me la retiró, me hizo una cirugía, se mandó a patología y el resultado era una leucoplasia”, indicó la artista.

La leucoplasia, explicaron, es una lesión blanca de la muscosa bucal que no se desprende al raspado, en la que existe un riesgo de desarrollar cáncer bucal.

“A los tres años volvió la lesión, volvimos a mandar a patología y era una segunda leucoplasia. En el año pasado, durante la pandemia, me vi una laceración muy pequeña, no en el mismo lugar donde eran las anteriores, sino debajo de la lengua”, relató la actriz, y recordó que para esa época de cuarentena estricta los cirujanos no trabajaban al 100 %.

Reveló que consultó al especialista en mayo, luego de que el tamaño de las lesiones aumentaran y apareciera un dolor que ella no había sentido antes, tras lo cual el cirujano le dio a conocer que tenía la enfermedad.

“Por fortuna este tumor ocupa más o menos una cuarta parte de la lengua, y la manera de erradicar el cáncer es sacarlo totalmente, incluyendo los bordes, que son un centímetro a cada lado de la lesión, incluyendo hacia abajo”, contó.

Para esto, Ruiz deberá ser sometida en septiembre a una extensa cirugía, de aproximadamente 12 horas, en la que recibirá un implante de lengua, el cual se retirará de su brazo.

“Voy a estar un par de días en cuidados intensivos, y luego comienza un proceso de adaptación a este implante, porque no voy a poder comer, voy a estar alimentada en principio a través de una sonda nasogástrica, voy a estar hospitalizada mientras pasa este proceso”, explicó.

Tras el procedimiento, deberá someterse a una terapia. “Indiscutiblemente voy a tener una lesión en el habla, que yo espero superarla con tenacidad, fuerza y verraquera, que es la que tengo que tener en este momento, dedicarme a hacer toda la terapia, porque yo no quiero que este sea el final de mi carrera”, recalcó.

