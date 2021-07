Maldonado y Narváez se inscriben en primarias y Provoste expresa molestia por no ser consultada sobre debate en TV

Los candidatos presidenciales de la Unidad Constituyente, Carlos Maldonado (PR) y Paula Narváez (PS, PPD, PL y NT) , inscribieron esta mañana sus candidaturas a las primarias ciudadanas del bloque, en medio de la molestia de su par de la DC, Yasna Provoste , por ser excluida de la decisión de realizar un debate televisivo este lunes.

Casi en paralelo al proceso que se realizó en la sede del PPD, a la cual llegará a eso de las 15 horas, la abanderada demócrata cristiana presentó a sus equipos de trabajo en la Confitería Torres, ocasión en la que lamentó que sus contendores hayan acordado la realización del programa sin consultar a su equipo de trabajo.

Al respecto, Provoste comentó que ” yo no he participado en la decisión, pero no nos vamos a restar de ningún espacio que nos permita dar a conocer nuestras ideas, aquellos ejes que forman parte de nuestras prioridades en este camino que hemos iniciado junto a quienes ya tenían un camino ya más avanzado, a Carlos y Paula”.

“Cuando uno no es parte de una decisión y se la comunican por los medios de comunicación puede haber varios sinónimos a aquello . A nosotros nos parece que desde un comienzo nuestra candidatura ha sido muy convocante y lo que queremos en este espacio de debate a animar a la ciudadanía”, añadió.

En la misma línea, la presidenta del Senado insistió recalcando que “nosotros entendemos que aquí hay una decisión institucional , ellos lo han reafirmado, pero a lo largo de la vida uno va generando relaciones de afectos y esas relaciones de afectos son las que se manifestaron ayer”.

Inscripción de Maldonado y Narváez Antes, minutos después de las 11 de la mañana, Maldonado fue el primero en ratificar su postulación a la elección que se realizará el próximo 21 de agosto, ocasión en la que destacó que “este es el camino, el camino de las primarias, de la ciudadanía, del futuro. Hubiésemos querido primarias legales, pero aquí estamos”.

” El 19 de mayo estuve solo hasta la última hora pasando frío . Hoy estoy acompañado con calor humano y con entusiasmo. Por fin de entendió que es ineludible que la ciudadanía tome las decisiones. En el nuevo Chile, la ciudadanía tiene el poder”, añadió, junto a la diputada Marcela Hernando y el ex ministro José Antonio Gómez.

El líder radical señaló además que dentro de sus propuestas está “reactivar la economía, impulsar el crecimiento de Chile, que efectivamente haya mejor empleos, mejores salarios y que el Estado pueda recaudar más para atender las necesidades de la gente , en pensiones, salud y educación”.

Más tarde fue el turno de Narváez, quien negó que haya existido un acuerdo previo con el PR para realizar el debate en televisión. “Cada pasito que demos debe ser pensando en la unidad, y dar luz en aquellos aspectos que nos unen más que en aquellos que nos dividen”, respondió.

Sobre sus expectativas en el proceso, la ex ministra comentó que ” vengo con una humildad que es fundamental de cara a la ciudadanía, porque es importante que todo proceso político pase por el escrutinio de la gente. Esperamos que nos vaya muy bien, pero como en todo juego político, es muy importante defender los principios de la democracia, de la inclusión de las diversidades”.

“Son muchos los que esperan ese proyecto político que ponga al centro las necesidades de la ciudadanía. Hay una expectativa de que haya un proyecto político que deje de mirarse a sí mismo y mire a Chile. Buscamos contribuir en esas certezas. Para eso estamos aquí, para ponernos al servicio de nuestras convicciones”, añadió.

La candidata socialista reconoció además que ” ha sido difícil el camino para acá, pero nos ha fortalecido, me ha fortalecido , y nace del apoyo que aumenta cada día. Aquí estamos, y vamos por lo imposible. Todos juntos y juntas”. Asimismo, mencionó algunos de los ejes de su campaña.

” Creemos en un rol fundamental del Estado para hacerse responsable de garantizar derechos fundamentales sin concesiones, pero considerando que es importante el rol del sector privado en el desarrollo. Sin que el Estado deje de lado el garantizar los derechos básicos”, concluyó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

