Guaros rechazan tarifa del pasaje en Bs. 1 millón 500 mil

Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.- Luego del anuncio dado por los sindicatos de transporte en Lara sobre el posible aumento de la tarifa del pasaje urbano a Bs. 1 millón 500 mil , usuarios aseguran que esta sería impagable con el sueldo que devengan mensualmente, ya que en dos días estarían gastando aproximadamente 6 millones por lo que no les alcanzaría para comprar alimentos.

“Soy asalariada y realmente no me puedo montar en una unidad porque es mucho el pasaje el que cobran y cuando comiencen a cobrar ese precio menos lo voy a poder hacer, me tocará seguir esperando por Transbarca” , dijo Nancy Mendoza, quien aseguró que para ir y venir del trabajo a su casa, debe tomar al menos 4 unidades, por lo que si aumentan la tarifa debe tener 6 millones diarios.

“Gano son 14 millones al mes, me ayudo es con lo que me mandan familiares que están en otro país y no puedo destinar todo para pasajes”, aseguró Mendoza.

Usuarios señalan que otro factor que los afecta es la falta de efectivo en bancos, ya que los telecajeros dispensan hasta 10 millones de bolívares, por lo que quien gaste 6 millones diarios, debe ir por lo menos inter diario al banco .

Pese a que no hay un anuncio oficial sobre el precio de la tarifa, algunos de los transportistas que van a la zona norte y Palavecino cobran a los usuarios entre 1 millón y 1 millón 500 mil bolívares .

Sin respuestas Representantes del gremio de transporte aseguran que siguen sin recibir respuestas al documento que fue entregado a la AMTT el pasado 22 de junio.

“No hemos recibido ningún tipo de respuestas ni pronunciación por ningún medio, esto a pesar de que se solicitó una reunión con el gobernador”, aseguró Carlos Arroyo, presidente de Sintracor.

Así mismo, Braian Reyes, secretario del Sindicato Bolivariano, dijo que se necesita una distribución constante de combustible para las unidades.

