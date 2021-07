Gobiernos latinoamericanos y del Caribe acuerdan el fortalecimiento de la Celac

Entornointeligente.com / 29.07.21 – Los Gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordaron “fortalecer” el organismo regional tras el encuentro de cancilleres celebrado recientemente en Ciudad de México que sirvió para reflexionar sobre su futuro. “Ahora más que nunca, es indispensable entender que la Celac debe fortalecerse para enfrentar los desafíos que persisten, tomando en consideración la necesidad de adaptarnos y adoptar nuevos enfoques basados en el multilateralismo”, explicó el organismo en sus conclusiones publicadas hoy. Los Estados miembros consideraron que la Celac, fundada en 2010, se “ha posicionado como un mecanismo capaz de lograr consensos, concertación y diálogo político regional”. En el encuentro de cancilleres y ministros de Exteriores celebrado el pasado día 24 con motivo del 238 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, propuso convertir la Celac en “algo semejante” a la Unión Europea en sustitución de la Organización de Estados Americanos (OEA). En sus conclusiones, los Estados miembros se comprometieron a “continuar impulsando la cooperación”, diseñar planes anuales de trabajo y “consensuar” un nuevo mecanismo de rotación de la presidencia de la Celac para “fortalecer el liderazgo” del organismo. Los países latinoamericanos y caribeños también acordaron “mantener una conducción pragmática de la Celac” que priorice los “objetivos comunes” frente a “las diferencias bilaterales” entre sus miembros. Y es que en 2017, la Celac “experimentó una situación de estancamiento como resultado de la falta de consenso respecto al tipo de integración a alcanzar”. Canciller venezolano llamó al fortalecimiento del grupo El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó a consolidar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) como mecanismo de integración para hacer frente a los peligros comunes. Durante su intervención en la XXI Reunión de Cancilleres del ente regional, el canciller subrayó que esa organización nació como un foro de diálogo y concertación política, e instó a sus miembros a asumir e ir a la acción para repolitizar con seriedad el camino a seguir. 'Luego de tantas reflexiones aquí no puede haber temas tabúes ni temas no abordados', recalcó Arreaza y destacó la vigencia del pensamiento integrador de Simón Bolívar, quien desde aquel momento organizó una confederación de países plenipotenciarios de América Latina y el Caribe. Resaltó que el Libertador dejó marcado el camino a seguir y que, sin duda, en el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador quedó clara la vigencia que tiene la doctrina bolivariana 200 años después. 'La Celac es donde esa vigencia se hace más viva, más latente. México ha hecho una gran tarea, en estos años de dificultad ha logrado que no corra la misma suerte de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), ha logrado que interactúe con grandes potencias en el mundo y que logre resultados concretos', recalcó. Tenemos, dijo, que retomar ese camino, estamos con condiciones y la experiencia de acelerar el camino de la integración y de la unión profunda, dijo finalmente el Canciller venezolano. Noam Chomsky: “Es posible que la Celac reemplace a la OEA” Ya en el año 2012 al referirse a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el intelectual estadounidense Noam Chomsky había afirmado que “es muy posible que este nuevo organismo reemplace a la Organización de los Estados Americanos (OEA)”, instancia “regida por Estados Unidos”. Para Chomsky la fundación en Caracas del organismo “que excluye formalmente a Estados Unidos y Canadá” es un ejemplo de que estos dos países “están aislados en el continente” “Un síntoma de ello es que Estados Unidos fue virtualmente expulsado de sus bases militares en América del Sur. Esos países están tratando de solucionar sus problemas internos”, sentenció.

Con información de Prensa Latina / Agencias.

