Adamari López comparte con su hija Alaia

Entornointeligente.com / Alaïa Costa, hija de Adamari Lopez con el bailarín y coreógrafo Toni Costa , ya a sus 6 años es una niña bastante desenvuelta, quien al igual que su madre no se intimida ante las cámaras.

Alaïa se enfrenta a la cocina como toda una chef. Esta pequeña comienza desde temprana edad a tener curiosidad por la cocina, demostrando sus habilidades desde casa cocinando para su mamá Adamari.

La hija de Adamari Lopez prepara un rico desayuno para su mamá Alaïa Costa demuestra que ya a su corta edad tiene destrezas para la cocina, la cuenta de Instagram del programa de televisión “Hoy día” publicó un video de un hermoso momento compartido entre Adamari Lopez y su hija.

En el video, vemos a Alaïa frente a la estufa de la cocina de su casa subida en un pequeño banquillo para llegar a la altura de la cocina, tiene puesto un tierno atuendo tipo conjunto de pijama estilo suéter con capucha con un estampado muy divertido y colorido en la parte externa pero internamente el pijama tiene un color turquesa pastel.

View this post on Instagram

A post shared by hoy Día (@hoydia)

La hija de la puertorriqueña también tiene puesto unas lindas y cómodas pantuflas con estampado rojo y unas orejitas blancas de oso en la parte de adelante aunado a unas esponjosas letras que dicen “Bear” que en español quiere decir “Oso”.

La niña además se preparó como toda una chef infantil luciendo un precioso delantal o mandil blanco con estampado de letras rojas que dice “love” (amor), también tiene puesto un gorro típico de chef pero con un toque divertido de color, ya que es rojo con puntos rosados.

View this post on Instagram

A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Además la pequeña chef tiene un mini guante de cocina de cuadros rojos y blanco para resguardarse de cualquier salpicadura, también vemos que está usando lindos implementos de cocina, como un tierno sartén tipo omeletera pequeño con una figura en forma de pollito al final del mango y una cuchara de material de plástico color azul claro, con la cual, revuelve unos huevos que le está preparando a su querida madre Adamari Lopez.

Al comienzo del video podemos escuchar a Adamari Lopez diciendo “Miren esta chef que tengo aquí haciéndole un huevito a mami para el desayuno”, la niña se ve muy feliz y sonriente, pero realiza su preparación. Adamari cuenta además que “Ella está trabajando con una cucharita, el fuego bajito y me está haciendo un revoltillito de jamón con huevo” luego la niña aclara para la cámara de forma muy elocuente que ya apagó el fuego porque ya no le hace falta.

La actriz y conductora da el ejemplo a su hija Al final del video la también conductora de “Hoy Día” le da la gracias a su hija y agrega “Ahora me yo me voy a comer eso riquísimo, y ¿si yo quiero otra cosa tú me la preparas? Y la niña de forma amable y contenta le dice que sí.

Adamari Lopez continúa con su vida saludable, llevando una alimentación sana, y hábitos saludables que la han hecho bajar de peso dándole un look super esbelto de la cual ella está muy orgullosa, aunque al comenzar con este nuevo estilo vida manifestó que no lo hacía por vanidad sino para darle un ejemplo a su amada hija.

View this post on Instagram

A post shared by Adamari Lopez (@adamarilopez)

Y es que efectivamente Adamari está siendo el modelo a seguir de su hija y además podemos ver que se llevan muy bien, teniendo una relación muy cariñosa, esto lo vemos reflejado en este video además del gesto de cariño que realiza Alaïa a hacia su querida madre.

Te recomendamos en video

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com