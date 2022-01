Ver AQUÍ Nadal vs. Medvedev EN VIVO por la final del Australian Open 2022

Entornointeligente.com / Este domingo 30 de enero, el tenista español Rafael Nadal se enfrenta EN VIVO ONLINE GRATIS al ruso Daniil Medvedev para la emocionante final de la categoría individual masculina del Australian Open . El duelo inicia a las 3.30 a.m. (hora peruana) o 7.30 p.m. (hora australiana) y se llevará a cabo en el complejo deportivo de Melbourne Park . Podrás ver el enfrentamiento EN VIVO a través de la señal de ESPN 2, también puedes ver el minuto a minuto y todas las incidencias el encuentro ONLINE GRATIS por la web de La República Deportes .

Ficha del duelo Nadal vs. Medvedev Partido Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev ¿Cuándo? Domingo 30 de enero ¿A qué hora? 3.30 a.m. (Perú), 7.30 p.m. (Australia) ¿Dónde? Complejo deportivo Melbourne Park ¿En qué canal? ESPN 2 y la web de La República Deportes ¿A qué hora ver el encuentro entre Nadal vs. Medvedev? El encuentro EN VIVO entre Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev por la gran final del Australian Open comenzará a las 3.30 a.m. (hora peruana) o 7.30 p.m. (hora australiana). A continuación, te mostramos el resto de horarios según tu ubicación geográfica.

Perú: 3.30 a. m. Australia: 7.30 p.m. Colombia: 3.30 a. m. Ecuador: 3.30 a. m. Estados Unidos: 3.30 a. m. (ET) / 12.30 a. m. (PT) México: 2.30 a. m. Costa Rica: 2.30 a. m. Bolivia: 4.30 a. m. Paraguay: 4.30 a. m. Venezuela: 4.30 a. m. Chile: 5.30 a. m. Brasil: 5.30 a. m. Argentina: 5.30 a. m. Uruguay: 5.30 a. m. España: 9.30 a. m. Italia: 9.30 a. m. Francia: 9.30 a. m. Alemania: 9.30 a. m. PUEDES VER: Ashleigh Barty conquistó su primer Australian Open y rompió 44 años de ‘sequía ganadora’ ¿Dónde ver el enfrentamiento entre Nadal vs. Medvedev? El enfrentamiento EN VIVO entre Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev será transmitido por la señal de ESPN 2 y el streaming Star Plus . También podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de La República Deportes . En España podrás ver el duelo a través de DAZN y en el resto de Europa por Eurosport .

Perú: ESPN 2 y Star Plus Argentina: ESPN 2 y Star Plus Bolivia: ESPN 2 y Star Plus Chile: ESPN 2 y Star Plus Colombia: ESPN 2 y Star Plus Ecuador: ESPN 2 y Star Plus Paraguay: ESPN 2 y Star Plus Uruguay: ESPN 2 y Star Plus Venezuela: ESPN 2 y Star Plus México: ESPN y Star Plus Estados Unidos: ESPN, ESPN+ España: DAZN y Eurosport Italia, Francia y Alemania: Eurosport. ¿Qué canal es ESPN 2? Aquí te mostremos la lista de canales de ESPN 2 en Latinoamérica para que puedas seguir el encuentro EN VIVO entre Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev .

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD) Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD) Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD) Perú: 622 (SD) y 1622 (HD) Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD). Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD) Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD) Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD) Venezuela: 485 (SD). Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD) Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD) Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD) . Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD) Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD) Paraguay: 104. Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD). ¿Dónde se enfrentan Nadal vs. Medvedev? El duelo EN VIVO entre Rafael Nadal vs. Daniil Medvedev por la final del Australian Open se disputará en el complejo deportivo de Melbourne Park . A continuación, te enseñamos la ubicación del coloso.

