Tom Brady y su presunto retiro revoluciona las redes sociales

Entornointeligente.com / El mariscal de campo Tom Brady , considerado el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL, se retirará como profesional, tal y como avanzó ESPN .

Brady, de 44 años, militó 22 temporadas en la liga, de las cuales 20 fueron con los New England Patriots y, las últimas dos, con los Tampa Bay Buccaneers .

Conquistó siete Super Bowls, en donde fue Más Valioso en cinco de ellos. Es, además, el QB con más TD en la historia de la NFL (624), más victorias de serie regular (243) y playoffs (35), 19 más que cualquier otro mariscal de campo. Fue 15 veces seleccionado al Pro Bowl.

El anuncio de su retiro revolucionó las redes sociales, desde declaraciones de la familia Kraft, hasta de excompañeros, rivales y figuras de otros deportes.

Statement from Tom Brady’s agent Don Yee: pic.twitter.com/vbUhSToYtT

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2022 GOAT. #ThankYouTom pic.twitter.com/6NJ4ODwSoO

— NFL (@NFL) January 29, 2022 Thank You. @TomBrady pic.twitter.com/MzLz1z9XET

— New England PatriotsNation™ (@PatsNationTM) January 29, 2022 Thanks for the memories, babe. @TomBrady pic.twitter.com/lCqCVn13tI

— Julian Edelman (@Edelman11) January 29, 2022 Thanks for everything big bro it was an honor @TomBrady 🐐

— Mike Evans (@MikeEvans13_) January 29, 2022 Tom Brady. Greatest ever.

— Twitter Sports (@TwitterSports) January 29, 2022 Tom Brady retiring the same year that David Ortiz was elected to the Hall of Fame is movie-like, two Boston Legends. The NFL won’t be the same without Tom Freaking Brady. pic.twitter.com/pmG3TOUlm7

— Boston Strong (@BostonStrong_34) January 29, 2022 Should have stuck to baseball. pic.twitter.com/INiQZIFNEj

— Montreal Expos ⚾️ (@Montreal_Expos) January 29, 2022 OK, we’ll bite pic.twitter.com/KjOfACoKjv

— Detroit Tigers (@tigers) January 29, 2022 🐐 ,Hell of a ride!! pic.twitter.com/dUfiiEpSVa

— Trae Young (@TheTraeYoung) January 29, 2022

