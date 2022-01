Se ensucia la campaña: vandalizaron cartelería del «Sí»

Entornointeligente.com / La Comisión Departamental por el «Sí» a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración denunció públicamente la vandalización de su cartelería y distintivos colocados en diferentes puntos de la ciudad.

«Estas acciones de parte de grupos que no son aislados, no hacen otra cosa que ensuciar la campaña, y mostrar que en realidad, el discurso de defensa de las libertades, del respeto y la sana convivencia no es más que un simple discurso».

«Convocamos a grupos y partidos políticos a favor del NO, a que realicen una campaña transparente y de respeto a la libre expresión, porque esta forma de hacer política no es Uruguay», señaló la Comisión por «Sí».

Por último solicitaron el compromiso por una convivencia pacífica, respetando las distintas manifestaciones y manteniendo en alto los valores democráticos.

