Real Madrid: Luxemburgo detalla acalorada discusión con Florentino que provocó su dimisión

El único entrenador brasileño en la historia del Real Madrid , Vanderlei Luxemburgo tuvo una corta vida en LaLiga , al mando de menos de 50 partidos allí. Este viernes, el técnico detalló en una entrevista con Flow Sport Club cómo una discusión con el presidente Florentino Pérez lo alejó del club español.

“Ganamos al Getafe y Beckham fue expulsado en la primera parte. Estábamos ganando 1 a 0. En el minuto 90, saco a Ronaldo. Con un jugador menos, lo normal es cerrar. Estaba acechando a Barcelona (en la tabla), así que quería ganar el juego. La multitud agarró sus pañuelos y comenzó a protestar. Es la protesta que hacen”, comenzó a decir Luxa.

Philippe Desmazes / Getty Images ” Salí del campo, entré al túnel, llegué a un espacio que era un pasillo. Florentino Pérez bajó de la tribuna de honor y me encontró allí. Él dijo: ‘Señor, ¿qué pasó?’ Respondí que no pasó nada. ‘¿Por qué te llevaste a Ronaldo?’. ‘Caramba, presidente, estamos ganando el juego’. Y había gente para c… en el pasillo ” , continuó.

“No me preocupa la afición, me preocupa el Barcelona. Quiero alcanzarlos”, le dijo Luxemburgo al presidente, quien contraatacó.

” No, pero en el Real Madrid tenemos que pensar en el juego y pensar en la afición. Ellos pagan, tenemos aforo completo para todos los partidos, ellos pagan por ver el espectáculo “, argumentó Florentino, en palabras de Luxemburgo.

“Pero quiero ganar el juego. Ahí empezó esa discusión”, resumió Luxa, quien continuó.

” Presidente, déjeme decirle algo: no estoy disfrutando mucho de esto, no. No te pedí que vinieras aquí, fuiste a Brasil a contratarme. Yo no vine aquí, por favor no. Vine aquí porque fuiste a Brasil y me contrataste, así que voy a hacer lo que creo que tengo que hacer”, disparó el técnico. “No dijo nada más. Al día siguiente me despidieron”, dijo Vanderlei.

El timonel admitió que lamenta la discusión con el presidente del Real Madrid. Hoy, Luxemburgo dijo que habría llamado a cenar a Florentino y explicado todo con la cabeza más fría.

