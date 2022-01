Pasión de gavilanes, temporada 2: ¿qué pasó con Jimena Elizondo y en qué ha cambiado?

Entornointeligente.com / Tras casi dos décadas de la primera entrega y sin saber qué pasó después del final, nos preguntamos si los protagonistas fueron felices para siempre. Por ello, Telemundo trabaja arduamente para los fanáticos de Pasión de gavilanes , ya que, previo al gran estreno, dio detalles con unos videos muy interesantes sobre el pasado y presente de la familia Reyes Elizondo .

Paola Rey junto a Juan Adolfo Baptista (Óscar Reyes) y Natasha Klauss (Sara Elizondo). Foto: Instagram/@paolareyactriz

Uno de estos cortos presenta Jimena, la menor de las hermanas Elizondo, quien regresa a Pasión de gavilanes, temporada 2 para seguir cautivándonos con su extrovertida personalidad.

Jimena, interpretada por la actriz Paola Rey, cuenta que ha crecido mucho en el aspecto laboral y que su personalidad ha cambiado un poquito: "Bueno yo siempre he sido una mujer muy alegre, muy espontánea. Me encanta viajar y lo mejor de todo es que durante todo este tiempo me dediqué a la moda. Me fascina la moda y lo mejor es que tengo el apoyo de Óscar".

La hermanas Elizondo en Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@paolareyactriz

“Se puede decir que ahora soy mucho más equilibrada, mucho más tranquila en mis decisiones, aunque la verdad es que hay cosas que todavía no puedo tolerar. La mentira y la infidelidad no van conmigo , pero bueno. Igual la familia para mí es lo más importante, es lo primero”, confesó abiertamente Jimena Elizondo.

Óscar y Jimena en el detrás de cámaras de Pasión de gavilanes, temporada 2. Foto: Instagram/@paolareyactriz

Por otro lado, la hermana de Norma y Sarita sigue muy enamorada de su pareja: "Ay, Óscar es lindo, pero entre nos es un poquito celoso. Ustedes saben que él tiene su temperamento, pero cada día que pasa lo amo más y me siento como mucho más unida a él. Quienes me conocen saben que yo puedo ser muy tierna, muy serena, pero, si me tengo que enfrentar a algo o alguien, lo hago ".

