Imitadores que renunciaron a Yo soy grandes batallas internacional pese a que seguían en carrera

Yo soy grandes batallas internacional ha albergado a una gran cantidad de artistas en el nuevo formato de su temporada que evaluó a participantes extranjeros y nacionales. En esa línea, han sido muchos los imitadores de talla mundial que han llegado al Perú con el fin de convertirse en los próximos ganadores del reality de imitación y sumar un importante logro en el camino a internacionalizar sus carreras musicales.

Sin embargo, este plan no llegó a prosperar en varios de los concursantes, quienes debido a temas personales, familiares y de índole delicada, decidieron dar un paso al costado y abandonar el programa que les dio la oportunidad de popularizarse. Tal es el caso de Alejandro Dadga y Ariel Splash, imitadores paraguayos de Axl Rose y Slash, Christian Danielle, imitador ecuatoriano de Ricardo Montaner, Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda (intérpretes de la agrupación Dúo Dinámico).

En esta nota, rememoramos las tres inesperadas renuncias de algunos de los participantes más populares del reality de Latina y contamos cuáles fueron las razones que propiciaron su salida de la competencia cuando se encontraban en su mejor momento artístico.

Axl Rose y Slash (Alejandro Dadga y Ariel Splash) Pese a que eran unos de los favoritos de la mesa del jurado, quienes a menudo resaltaban la gran personificación de los artistas originales que representaban , la última noche del 30 de noviembre del 2021, Alejandro Dadga y Ariel Splash sorprendieron a la audiencia televisiva con impactante anuncio: su retiro de Yo soy: grandes batallas.

Fue el presentador Christian Rivero quien dio a conocer la noticia ante el público y el jurado presente. No obstante, los imitadores de Axl Rose y Slash no quisieron entrar en detalles sobre los motivos de su abandono del programa .

Alejandro Dadga inició diciendo que se sentía contento por la última batalla en la que salió triunfante junto con su compañero una noche anterior en el reality; sin embargo, expresó su preocupación por unos temas personales que debía atender con inmediatez. “Me surgieron (en todo este tiempo) imprevistos personales que no puedo dejar pasar porque son familiares y tengo que cumplir con eso. Yo sé que la competencia es muy importante (…) pero hay algunas cosas que no puedo dejar pasar”, dijo en un inicio el joven artista.

"Sí, lastimosamente llego a dejar la silla. Le pido perdón a la gente y ojalá que en algún momento pueda volver y demostrar que puedo volver a estar ahí (en el lugar de los consagrados)", agregó.

En su reemplazo, ingresó el intérprete de Marcelo Motta al escenario y tomó su lugar.

Ricardo Montaner (Christian Danielle) Tras su llegada a Yo soy: grandes batallas internacional, Christian Danielle, el imitador ecuatoriano de Ricardo Montaner ha demostrado ser uno de los competidores más feroces de la competencia y un gran adversario de batallas de interpretación, pues ha vencido en el escenario a más de uno, incluyendo a Hugo Apaza, imitador peruano del mismo artista en un reñido versus frente al jurado y el público presente.

No obstante, pese a sus múltiples victorias y reconocimientos por su impecable parecido al artista original que interpreta, Christian Danielle tuvo que desistir de la competencia el miércoles 19 de enero, cuando no se presentó en el programa .

Karen Schwarz reveló que la ausencia del competidor se debió a “motivos personales”. Horas más tarde, fue el mismo ‘Ricardo Montaner’ quien se pronunció por medio de sus redes sociales para explicar por qué abandonó Yo soy .

“Fue un poquito complicado porque estoy pasando todavía por un proceso de recuperación. Me mandaron reposo porque me había excedido demasiado y era muy necesario en medio de todo lo que ha sido este ajetreo, esta competencia, para poder recuperarme”, dijo el cantante.

Asimismo, agregó que esperaba recuperarse tan pronto como sea posible para reintegrarse al programa y continuar batallando como lo ha venido haciendo. " Ojalá, si Dios permite, podamos estar la próxima semana reincorporándonos al programa para dar lo mejor de mí … Apenas tengo dos meses y nueve días de esta intervención quirúrgica", añadió.

Sin embargo, estará presente hoy, sábado 29 de enero en la gran final de Yo soy: grandes batallas, donde lo veremos entonar algunos de los temas más populares de Montaner y donde luchará por consagrarse ganador de la temporada.

Dúo Dinámico (Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda) Por su parte, Claudio Leiva y Marcelo Sepúlveda, imitadores chilenos de la banda Dúo Dinámico , quienes se presentaron anteriormente en reality Yo soy Chile, llegaron a suelo peruano con el objetivo de enfrentarse a los mejores imitadores extranjeros en épicas batallas de interpretación.

Es así que, tras largas jornadas de competencia y varias victorias acumuladas, la dupla de artistas dejó de presentarse en el escenario del espacio televisivo hace algunos días. Luego de su repentino retiro del show, Claudio y Marcelo recurrieron a su perfil de Instagram para conversar con sus seguidores por medio de un en vivo y contarles la razón del cese de su participación en el formato de Latina.

El último 26 de enero, Dúo Dinámico se presentó en una transmisión en vivo por su plataforma social de Instagram ante sus admiradores, ambos portando mascarillas blancas. Sin embargo, a medida que transcurría el video, Marcelo Sepúlveda se retiró el barbijo y empezó a dialogar con sus fanáticos, llegando a revelar que ambos contrajeron COVID-19.

” Viernes positivo, el sábado positivo, el domingo lo pasamos mal. El lunes era nuestra última oportunidad para regresar y no pudimos porque Claudio dio positivo (…) Ya nos sentimos bien, estamos casi normales, así que no se preocupen que estamos bien de salud. Menos mal que tenemos las tres vacunas”, expresó Sepúlveda, no sin antes agradecer el inmenso cariño que su fanaticada peruana le ha venido extendiendo en su proceso de rehabilitación.

" Hubo cuidado, yo pienso que tarde o temprano nos iba a tocar esta cepa que se llama ómicron (…). Lamentablemente, hoy, por la mañana (26 de enero) nos llamó Alfredo, que es nuestro representante, y le preguntamos si cabía la posibilidad de poder volver y no se pudo. No hay ninguna posibilidad porque los programas ya están grabados ", puntualizó el artista, dando a conocer, además, un dato no antes conocido sobre la realización de las últimas ediciones del programa.

Mientras explicaron cómo se dieron los hechos que los obligaron a retirarse de Yo soy, ambos concursantes dijeron estar felices por todos sus logros en el programa. “Nos vamos triunfando, nos vamos ganando. Tuvimos 10 programas y los 10 programas fuimos súper bien evaluados”, expresó el imitador chileno Marcelo Sepúlveda.

