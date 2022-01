Entornointeligente.com / Vídeos no g1

Como você avalia a experiência de assistir este vídeo no g1 ?

Muito ruim

Muito boa

Como podemos melhorar?

Seguinte Queremos saber sua opinião

Resposta enviada. Agradecemos sua participação.

Famílias que tiveram bebês trocados em hospital fazem novo teste de DNA, em Aparecida de Goiânia Crianças nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. Imagens mostram momento do exame, onde amostras de salivas foram coletadas; resultado deve sair em 10 dias úteis. Por Guilherme Rodrigues, g1 Goiás

29/01/2022 16h37 Atualizado 29/01/2022

Famílias fazem novo teste de DNA para saber se bebês foram trocados em maternidade

As duas famílias, que tiveram os bebês trocados em um hospital , fizeram um novo teste de DNA, na manhã deste sábado (29), em Aparecida de Goiânia , na Região Metropolitana da capital. Imagens mostram o momento do exame, onde amostras de salivas das mães e das crianças foram coletadas (veja acima) . Meninos nasceram há exatamente um mês.

“Além da emoção do momento, certamente, elas não gostariam de estar passando por isso nessa data que completa 30 dias do nascimento das crianças”, disse o advogado de uma das famílias, Eduardo Costa.

Compartilhe esta notícia no Whatsapp Compartilhe esta notícia no Telegram

1 de 3 Polícia investiga possível troca de bebês em hospital de Aparecida de Goiânia — Foto: Arquivo pessoal Polícia investiga possível troca de bebês em hospital de Aparecida de Goiânia — Foto: Arquivo pessoal

Em nota, a advogada do Hospital São Silvestre, Luciana Azevedo, informou que “de fato, houve uma quebra no protocolo do hospital” e que, ao ser percebido, de imediato as duas famílias foram comunicadas. A unidade de saúde informou ainda que abriu processo administrativo para apuração dos fatos “e que já houve a suspensão de vários envolvidos”.

LEIA TAMBÉM:

Polícia investiga troca de bebês em hospital Mãe de um dos bebês trocados em hospital se emociona ao pensar em ter que devolver menino que cuida há quase um mês: 'Dói' Mãe desabafa após novo pedido de DNA para apurar troca de bebês em hospital: 'Pesadelo'

O resultado do primeiro DND, que foi feito pelo hospital enquanto as mães ainda estavam internadas, foi entregue aos advogados das famílias na tarde de sexta-feira (28). O teste de Juciara Maria da Silva deu inconclusivo, por isso, a Polícia Civil solicitou o novo exame, que deve ficar pronto em até 10 dias úteis.

O exame de DNA da outra mãe, Viviane Alcântara Dias, deu negativo, ou seja, o menino que ela está cuidando desde o dia 25 de dezembro do ano passado não é dela. Mesmo com um dos exames inconclusivo, a delegada Bruna Coelho disse que a corporação não acredita que haja uma terceira família na troca dos bebês.

“Já averiguamos que no dia nasceu apenas mais uma criança do sexo feminino, então, provavelmente, isso não aconteceu”, disse a delegada.

2 de 3 Mães que tiveram bebês trocados em hospital fazem novo teste de DNA, em Aparecida de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera Mães que tiveram bebês trocados em hospital fazem novo teste de DNA, em Aparecida de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

A advogada da unidade de saúde tinha registrado no boletim de ocorrências que o primeiro exame de DNA já confirmou a troca . O caso está sendo investigado como crime de não identificação correta dos bebês, como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

“Nós vamos avisar o Ministério Público e oficiar o Poder Judiciário porque se trata de documentações, uma situação que vai além da delegacia, mas nosso papel aqui a tentar agilizar o quanto antes a descoberta”, concluiu a delegada.

3 de 3 Hospital são Silvestre, em Aparecida de Goiânia – Goiás — Foto: Reprodução/Facebook Hospital são Silvestre, em Aparecida de Goiânia – Goiás — Foto: Reprodução/Facebook

Veja outras notícias da região no g1 Goiás .

VÍDEOS: últimas notícias de Goiás

200 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com