Entenda como vai funcionar o delivery de mercadorias via drones no Brasil Empresa de tecnologia de Franca, SP, é a primeira a receber a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para realizar operações comerciais por meio de aeronaves não tripuladas. Por Rebecca Crepaldi

29/01/2022 07h01 Atualizado 29/01/2022

Vídeo mostra delivery de mercadorias via drone no Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou, nesta sexta-feira (21), a empresa Speedbird Aero, de Franca (SP), a realizar entregas comerciais via drones.

A autorização é a primeira do tipo no país , que permite que uma aeronave não tripulada seja utilizada para operações comerciais, inclusive de alimentos.

A certificação habilita o drone modelo DLV-1 NEO a voar em rotas BVLOS (Beyound Visual Line of Sigh, na sigla em inglês), que significa além da linha de visão do piloto, ou seja, de forma automatizada.

A empresa deverá seguir uma série de protocolos, como levar cargas de até 2,5 kg e sobrevoar lugares não povoados, como rios e serras, em um raio de 3 km , como explica o CEO e cofundador, Manoel Coelho.

“Diferente dos drones para filmagem, o nosso segue uma série de critérios. As pessoas ficam preocupadas, porque é há algo novo. Elas confundem achando que são drones comuns, que conseguem fazer piruetas, e não tem nada a ver”, afirma.

1 de 5 Anac autoriza entrega de produtos via drone no Brasil — Foto: Divulgação/iFood Anac autoriza entrega de produtos via drone no Brasil — Foto: Divulgação/iFood

Nesta matéria, você vai saber:

Quem pode transportar e o que pode ser levado? O drone pode cair? Os drones vão substituir os entregadores? Como funcionam as rotas? Os drones têm câmeras? Então na prática, como será?

Quem pode transportar o que?

Em parceria com a Speedbird, o iFood é a primeira empresa a utilizar os serviços no Brasil . Por enquanto, as entregas estão sendo realizadas em Aracaju (SE), em um trecho que antes não conseguia ser atendido pelo aplicativo.

Atualmente, estão sendo transportados comidas, bebidas, produtos de mercado e documentos . Mas, de acordo com Manoel Coelho, em breve a empresa solicitará para a Anac e a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) a aprovação de mais itens.

“Estamos realizando estudos com laboratórios parceiros para demonstrar a segurança aeronáutica em transportar materiais biológicos, como vacinas, amostras de sangue, transplantes de órgãos”, diz Coelho.

O drone pode cair?

2 de 5 Testes foram realizados entre Anac e Speedbird para garantir segurança do drone — Foto: Divulgação/Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) Testes foram realizados entre Anac e Speedbird para garantir segurança do drone — Foto: Divulgação/Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

Os drones têm cerca de dois metros e podem voar até a 40 km/h. Eles são automatizados por meio de softwares e hardwares. Essas tecnologias levam em seus códigos 136 quesitos de segurança, que servem para anteceder falhas e tomar ações específicas.

Se houver a perda do link de comunicação com a aeronave, por exemplo, os automatismos comandarão o retorno do veículo de volta para sua base operacional.

Para cada drone, há também um operador. Em último caso, se todos os quesitos de segurança falharem, o operador do drone corta os motores e é acionado um paraquedas para efetuar o pouso.

“Passamos das milhares de horas de testes dos voos automatizados. Essa automatização é muito mais segura quando nós fazemos uma comparação entre um voo tripulado, pelo não tripulado. Ela não deixa que o piloto coloque a aeronave em risco”, afirma Coelho.

Os drones vão substituir os entregadores?

3 de 5 Objetivo do drone é realizar apenas uma parte do trajeto, enquanto o entregador continua realizando a outra — Foto: Divulgação/iFood Objetivo do drone é realizar apenas uma parte do trajeto, enquanto o entregador continua realizando a outra — Foto: Divulgação/iFood

O intuito dos drones é que eles sirvam como uma complementação na rota de entrega , visando diminuir o tempo do percurso e também evitar acidentes terrestres aos quais os entregadores possam estar sujeitos.

“Nossa proposta é deixar o drone fazer a parte arriscada, e colocar o motoboy para fazer o último trecho. Ele não vai precisar correr para o meio da cidade para entregar um hamburguer do outro lado. O objetivo do drone é tirar esse grosso”, explica Manoel.

Segundo o CEO, em um teste em Belo Horizonte (MG), o tempo de entrega foi reduzido de 40 para 5 minutos. Com o tempo encurtado, a ideia é que o motoboy possa realizar mais entregas. Além disso, para o sócio fundador, a tecnologia também ajuda a reduzir a emissão de carbono na atmosfera.

Como funcionam as rotas?

Todas as rotas de voos precisam ser pré-estabelecidas e pré-autorizadas pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DCEA). Essas rotas são automatizadas e não conseguem ser posteriormente alteradas.

“O piloto não pode mudar essas rotas. Então nós não podemos voar para a casa de ninguém aleatoriamente. Ele vai de uma farmácia para um hospital, de um corredor A para um corredor B”, afirma Coelho.

4 de 5 Ponto de pouso de drone é protegido por marcações — Foto: Divulgação/Speedbir Ponto de pouso de drone é protegido por marcações — Foto: Divulgação/Speedbir

A empresa também precisa seguir margens de segurança estabelecidas no projeto, como não sobrevoar lugares povoados, manter distância de possíveis fontes de interferência eletromagnética e respeitar as condições meteorológicas.

Já os pontos de decolagem e de pousos serão locais estabelecidos em comum acordo com o cliente, seguindo as orientações de estar dentro de um círculo com raio de quatro metros, em um local protegido com marcações.

Os drones têm câmeras?

O drone possui uma câmera acoplada, mas ela é utilizada apenas para monitorar o voo. Seguindo os mesmos movimentos da aeronave, a câmera decola e pousa na vertical, e permanece na horizontal durante o voo. Sendo assim, não é possível filmar e fotografar casas ou pessoas.

“Ela não vai filmar residências, não vai tirar fotos, não vai invadir a privacidade das pessoas, nem física, nem em imagens”, afirma o CEO.

Então na prática, como será?

5 de 5 Drones voam, em média, a uma altura de 40 metros — Foto: Reprodução/Speedbird Drones voam, em média, a uma altura de 40 metros — Foto: Reprodução/Speedbird

O drone não realiza subidas na diagonal, igual a aviões ou helicópteros. Devido a sua automatização, ele decola na vertical, navega na horizontal e pousa na vertical.

Também para não invadir o espaço desses outros veículos aéreos, a altura permitida para os drones é voar entre 30 e 120 metros. Em média, eles costumam voar a 40 metros.

Antes da decolagem, a caixa que levará os produtos é acoplada manualmente. No pouso, quando o drone está aproximadamente a 20 centímetros do solo, a caixa é ejetada de forma automática.

O motoboy, que já estará no local, pega a encomenda e faz o último percurso até o local de entrega. Já o drone decola e retorna para o ponto de partida.

