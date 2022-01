En River aseguran que Julián Álvarez se queda mientras juegue la Libertadores

Entornointeligente.com / Informate más River jugará su primer amistoso formal del año, ante Platense

El flamante titular de la entidad de Núñez destacó que el jugador cordobés, de 21 años, funciona “casi como una incorporación” para el equipo “millonario”, asegurando que es una pieza “insustituible” para el entrenador.

“El préstamo es hasta el 7 de julio. Aunque hay una cláusula que habla de esfuerzos mayores entre las tres partes: nosotros, que somos los vendedores; Manchester City, que es el club comprador; y el jugador” , explicó el dirigente.

“Hay posibilidades de que continúe con nosotros si River sigue en la Copa (Libertadores) el próximo semestre” , dijo Brito en nota concedida a Fox Sports.

Álvarez, figura y máximo goleador (18 tantos) del equipo campeón en la última Liga Profesional, fue negociado y vendido a la poderosa franquicia británica, en una suma cercana a los 21.411.000 euros, lo que una vez, deducidos impuestos y otros ítems, le dejarán a River en tesorería casi 19.250.000 de dólares.

Brito consideró que en esta temporada 2022 el equipo riverplatense tendrá “mucha competencia y necesitamos tener un plantel a la altura de lo que necesitamos” expresó.

“Trabajamos para reforzar cada uno de los puestos. Creemos que tenemos el plantel para competir” , sostuvo el directivo.

El presidente también se refirió al cambio de designación del estadio y, si bien no quiso referirse ni a las empresas ni a la cifra que se abonará, exhibió una sentencia que otorga indicios: “El mundo está cada vez más globalizado y el fútbol también se globaliza”, afirmó.

“La única demanda que tuvimos en estos ocho años fue la modernización del club. Hay un debate profundo que vamos a llevar a cabo en una Asamblea”, dijo Brito.

“Los socios nos piden la modernización del estadio y el naming es una oportunidad para financiar la obra”, resaltó.

“Una vez cerrado este tema, se construirán cuatro plateas nuevas: Centenario, donde también habrá palcos, Belgrano y San Martín. No perderemos la localía porque serán en la zona de las lonas. Queremos llevar el estadio de 72 mil a 83 mil espectadores. Sería el estadio más grande de Sudamérica”, finalizó Brito.

