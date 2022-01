Alexis Villalona, paâ la cárcel que no quería ir

Entornointeligente.com / Remolacha — Noticias Republica Dominicana El Blog #1 de los dominicanos Ver perfil de remolacha.net en Facebook Ver perfil de remolachanews en Twitter Ver perfil de remolachanet en Instagram Menu Skip to content inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Modo oscuro inicio Noticias República Dominicana Internacional Turismo Alexis Villalona, pa’ la cárcel que no quería ir Enero 29, 2022 por J.C La jueza del Juzgado de Atención Permanente de la provincia Peravia, Nurys Féliz Pinales, impuso la reclusión por tres meses en la cárcel pública de Baní para Alexis Villalona, imputado por agresión física. Este centro penitenciario no era del agrado de Villalona, quien justificó sus 14 días fugitivo por temor a ser enviado a la prisión donde está recluida una persona con la que tuvo una vieja rencilla.

