29 de junho de 2022 foi o dia mais curto da história do planeta Terra

A 29 de junho de 2022, a Terra completou uma volta sobre si própria em 24 horas menos 1,59 milissegundos – cada milissegundo corresponde a 0,001 segundos -, batendo o mais recente de uma série de recordes de velocidade desde 2020, de acordo com um estudo feito pelo portal timeanddate , com dados do Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS, na sigla em inglês).

De uma forma geral, a rotação da Terra está a reduzir de velocidade. Em média, a cada século o planeta leva alguns milissegundos ou mais para completar uma rotação, mas a velocidade da rotação vai flutuando todos os dias.

Os relógios atómicos para fazer medições diárias são utilizados desde a década de 1960, mas no final de 2020 o timeanddate informou que a Terra teve nesse ano os seus 28 dias mais curtos desde que há registos, sendo que o mais curto de todos foi em 19 de julho, uma vez que teve menos 1,47 milissegundos.

Subscrever A Terra continuou a girar rapidamente em 2021, mas o recorde não foi batido.

A 29 de junho, a Terra bateu esse recorde (-1,59 milissegundos) e esteve perto de o voltar a bater a 26 de julho, num dia que teve menos 1,50 milissegundos.

De acordo com o timeanddate , o recente aumento de velocidade do planeta pode estar relacionado a processos nas camadas internas ou externas da Terra, oceanos, marés ou mesmo clima. O facto de os dias mais curtos serem no final de junho ou em julho tem que ver com os movimentos na atmosfera na Terra.

