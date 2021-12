Tendencias de maquillaje que querrás probar en 2022

Entornointeligente.com / Cambio de año y muy probablemente, nuevas modas y tendencias , eso es así. Al igual que en estilos de cortes de pelo, también nos interesa mucho saber qué es lo que se va a llevar en cuanto a maquillajes (porque quizá lo del eyeliner infinito y el ‘cat eye’ ya es del siglo pasado), por eso hemos echado un ojo y fichado las tendencias que van a triunfar en 2022, vistas en TikTok.

Ya sabes que si algo es TT en una red social es porque mola, de ahí que no paremos de ver trucos como este: cómo hacer una manicura francesa perfecta con el truco fácil de la esponja de TikTok.

Pero esta vez no nos vamos a centrar en algo específico, sino que vamos a hablar de l as 4 tendencias que seguiremos haciendo en este nuevo Año (que trisutemente promete seguir ocultando bajo la mascarilla los mejores pintalabios fijos, ains).

¿Preparada? Que no te pille el toro el día uno con el maquillaje sin hacer.

Gisela Bosque, de Sephora, nos habla de todas estas tendencias. Apunta:

Piel cuidada

Quizá esta es la parte más importante de todo, ya que si tenemos una piel regulera, al final el efecto deseado del maquillaje no será como queremos: «Si la piel va a a destacar será por su aspecto saludable. Las fórmulas de las bases de maquillaje van a permitir que la piel brille, y aportarán al mismo tiempo beneficios para su cuidado, como la hidratación o los efectos antiaging». Ya sabes, cuanto más natural, mejor.

Vuelve el rubor morado

¡Pero qué gran noticia! Si no te has encontrado aún con ningún TikTok dedicado al colorete morado, es que vives debajo de una piedra. «Las fórmulas en crema y en polvo en tonos ciruela, malva o lavanda se han contado por miles entre los vídeos cortos y, aunque a priori puedan parecer algo extremas, lo cierto es que es un tono especialmente favorecedor. Podemos afirmar que el morado es el nuevo rosa, y no nos estaremos equivocando», señala la maquilladora.

Labios 90’s

«El próximo año viajaremos al pasado, concretamente a los años noventa y a sus labios definidos”, asegura Bosque. «El perfilador volverá a estar más presente que nunca, junto a los tonos marrones. También destacará el brillo de labios y las fórmulas más glossy frente a los acabados mate». Ojo que vuelve el efecto muñeca Bratz.

Efecto Euphoria

«El efecto Euphoria continúa vivo. Maquillaje de ojos gráfico, glitter alrededor de la mirada y aplicaciones de piedras para remarcarla, van a tener un protagonismo absoluto en las noches de 2022. ¿Un consejo? Para evitar poner perdida de purpurina tu ropa, prueba a utilizar fórmulas en crema». Vamos, fantasía pura y dura.

