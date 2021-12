Maduro: Venezuela debe estar libre de «grupos terroristas colombianos» en 2022

Entornointeligente.com / El líder chavista, Nicolás Maduro, enfatizó este martes que el 2022 debe ser el año en que Venezuela logre ser territorio 100% libre de Grupos Terroristas Armados Narcotraficantes Colombianos (Tancol) y ordenó a la Fuerza Armada Nacional (Fanb) liberar todos los espacios fronterizos del país de estas bandas.

Durante el Acto de Salutación a la Fanb, Maduro afirmó que estos grupos deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar del país.

“Todos los Tancol, llámense como se llamen, estén donde estén, son enemigos de la Constitución, de la Fanb y de la paz de la República y deben ser combatidos en el territorio con toda la fuerza militar de nuestro país”, acotó.

Por otra parte, instó a los comandantes de cada uno de los componentes del cuerpo militar a hacer un balance constante frente a lo que denominó amenazas ocultas que atentan contra la tranquilidad del país.

“Tienen que hacer un balance permanente, Frente a las amenazas ocultas (…) el peligro está allí en lo que no vemos, en el enemigo oculto, infiltrado, en los enemigo de la paz y la estabilidad, los que conspirar, para hacer operaciones de falsa bandera y llamados falsos positivos”, denunció durante el acto.

Debe emplearse “un verdadero poder de defensa que cubra todo el territorio. No hay excusa para no controlarlo y no ejercer soberanía”, manifestó Maduro.

Zona Económica Militar de Alta Tecnología Por su parte, el ministro para la defensa de la administración chavista, Vladimir Padrino López, afirmó que alrededor de 200 proyectos surgieron del Consejo Científico y Tecnológico de la Fanb, para dar soluciones logísticas y técnicas a las necesidades del cuerpo castrense.

Además, destacó la lucha contra el contrabando y el narcotráfico que Venezuela lleva adelante permanentemente en cada parte de su territorio.

