Covid-19: 1 dode, 108 besmettingen

Entornointeligente.com / – Eén persoon is dinsdag in Suriname overleden aan Covid-19. De besmettingen hebben voor de tweede dag op rij een vlucht genomen; na de 82 gevallen maandag, testten 24 uur later 108 personen positief op het coronavirus.

In december zijn er 21 mensen overleden aan Covid-19. Sinds de uitbraak in maart 2020 staat het dodental op 1.188. Met de 108 nieuwe gevallen van dinsdag zijn nu 51.791 burgers positief getest, meldt het dashboard ( https://covid-19.sr/ ) op de Covid-19-website.

Bij de swabunits meldden zich 516 mensen, van wie 108 besmet waren en 408 negatief testten. De positieve gevallen werden geregistreerd in Paramaribo (49), Wanica (20), Nickerie (3), Commewijne (2), Brokopondo (2), Saramacca (1) en Para (1). De resterende dertig cases zijn ondergebracht onder ‘overige’.

In de ziekenhuizen liggen totaal veertien patiënten, van wie twee op de intensivecareafdeling. Negen van hen zijn niet gevaccineerd, één heeft beide prikjes gehad, terwijl van vier de vaccinatiestatus niet bekend is. Er zijn dinsdag geen burgers genezen verklaard, waardoor dat totaal op 49.083 blijft.

De regering heeft dinsdagmiddag bekendgemaakt dat de actoren woensdag bijeenkomen over het implementeren van eventuele aangepaste maatregelen. De noodzaak daartoe is gebleken na verontrustende berichten uit het veld dat er uitbundig wordt gefeest. Op ten minste één zo een feest is er sprake geweest van een zogeheten ‘mass spreading’.Nieuwe maatregelen zullen moeten worden getroffen om de samenleving verder te beschermen.

