Amorim e a saída de Jesus: “Quando não há resultados, tudo aparece”

O Sporting continua a fazer da defesa uma das suas forças, apesar das muitas baixas do sector defensivo. Rúben Amorim diz que o facto de ser a equipa menos batida do campeonato (cinco golos sofridos) é mérito de toda a equipa: "Mesmo quando tínhamos todos, fomos rodando. A defesa é a equipa toda, defendem todos muito bem, são muito solidários uns com os outros. É continuar assim. E jogamos com uma linha que já tem um ano de trabalho, isso ajuda quando há mais aperto." Durante o Natal, foi publicada nas redes sociais uma foto que mostrava dois jogadores do Sporting (Tabata e Matheus Reis) a celebrar a quadra com um jogador do Benfica (Lucas Veríssimo) e outro do Portimonense (Lucas Fernandes). Amorim não vê qualquer problema com esse ajuntamento, nem em termos desportivos, nem como uma ameaça sanitária ao plantel: "Não vejo nenhum problema. Há muitas famílias gigantes que se encontram, não controlamos isso. É injusto dizer que estarem ali oito pessoas pode dar problema. Tive oito pessoas na minha casa no Natal, e nessa festa os jogadores estavam todos testados. Se são do Benfica ou do Portimonense, é-me completamente indiferente. Tenho muitos amigos do B enfica e do FC Porto… Não vejo problemas nenhuns. Não podemos controlar isso, mas podemos ter os máximos cuidados. Passam o Natal com alguém, isso é o mais importante."

O dia foi marcado pela saída de Jorge Jesus do Benfica e este assunto não foi ignorado por Rúben Amorim na conferência de imprensa de antecipação do Sporting–Portimonense desta quarta-feira em Alvalade. Mas o técnico “leonino” não quis alongar-se muito sobre o destino do seu antigo técnico, relembrado que qualquer treinador está sujeito a que lhe aconteça o mesmo.

“Faz parte do futebol, não tenho muito a dizer. É focarmo-nos na nossa casa porque isto muda de um momento para o outro. Pode acontecer em qualquer clube, a qualquer treinador e em qualquer situação. O que nós queremos é manter esta senda de vitórias porque os resultados é que trazem confiança e tranquilidade. Quando não há resultados, tudo aparece. Vamos estar focados no nosso clube”, começou por dizer Amorim.

O treinador sportinguista falou ainda da “tranquilidade” como um bom indicador para se obterem resultados, mostrando indiferença sobre os efeitos que a troca de treinador nos “encarnados” poderá produzir no “clássico” de quinta-feira no Dragão com o FC Porto: “Não pensamos nisso, todos os rivais terão de jogar contra todos, todos vão perder pontos. Desde que o Sporting ganhe ao Portimonense, todos os cenários são positivos aconteça o que acontecer no “clássico”. Vamos sempre ficar melhor do que estávamos há uma semana. O que se passa nas outras equipas não nos interessa. Tudo pode acontecer, isto pode mudar de um momento para o outro. Temos de manter estas vitórias porque é isso que nos dá tranquilidade. Essa é a grande vantagem. Quem está mais tranquilo, colhe melhores resultados.”

A crise no rival foi um ponto de passagem na conferência de Amorim, que preferiu dedicar a maior parte das suas palavras ao jogo desta quarta-feira em Alvalade com o Portimonense, a contar para a 16.ª jornada da I Liga. O técnico “leonino” está bem avisado do problemas que a formação algarvia pode criar ao Sporting, mas quer vencer para manter-se no topo da classificação sem ter de pensar no resultado do “clássico” no dia seguinte.

“O Portimonense joga muito bem e tem mais pontos fora do que em casa. Defende bem e tem jogadores muito rápidos na frente. Temos de olhar para o jogo com o Portimonense como uma final, queremos jogar bem, ganhar e ser humildes”, frisou o técnico, afirmando estar preparado para qualquer estratégia que Paulo Sérgio tenha preparado: “P enso que vamos conseguir empurrar o Portimonense para trás. Se nos pressionarem alto, há espaço nas costas, se houver bloco baixo temos de circular. Temos isso tudo preparado. Veremos se estamos preparados.”

Para este jogo, Amorim já poderá contar com Tiago Tomás, que esteve afastado da equipa devido a uma infecção com covid-19, mas o avançado será o único a regressar. ” O Vinagre j á esta a treinar mas não está pronto para jogar, o J ovane está muito melhor, F eddal e Porro estão no bom caminho. Podemos ter novidades contra o Santa Clara”, revelou.

O Sporting continua a fazer da defesa uma das suas forças, apesar das muitas baixas do sector defensivo. Rúben Amorim diz que o facto de ser a equipa menos batida do campeonato (cinco golos sofridos) é mérito de toda a equipa: “Mesmo quando tínhamos todos, fomos rodando. A defesa é a equipa toda, defendem todos muito bem, são muito solidários uns com os outros. É continuar assim. E jogamos com uma linha que já tem um ano de trabalho, isso ajuda quando há mais aperto.”

Durante o Natal, foi publicada nas redes sociais uma foto que mostrava dois jogadores do Sporting (Tabata e Matheus Reis) a celebrar a quadra com um jogador do Benfica (Lucas Veríssimo) e outro do Portimonense (Lucas Fernandes). Amorim não vê qualquer problema com esse ajuntamento, nem em termos desportivos, nem como uma ameaça sanitária ao plantel: “Não vejo nenhum problema. Há muitas famílias gigantes que se encontram, não controlamos isso. É injusto dizer que estarem ali oito pessoas pode dar problema. Tive oito pessoas na minha casa no Natal, e nessa festa os jogadores estavam todos testados. Se são do Benfica ou do Portimonense, é-me completamente indiferente. Tenho muitos amigos do B enfica e do FC Porto… Não vejo problemas nenhuns. Não podemos controlar isso, mas podemos ter os máximos cuidados. Passam o Natal com alguém, isso é o mais importante.”

